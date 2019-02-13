أسبانيا: بدء محاكمة تاريخية لقادة كاتالونيا الانفصاليين

مدريد - وكالات:

بدأت أمس محاكمة تاريخية لـ 12 من القادة الانفصاليين الكتالونيين أمام المحكمة العليا في مدريد بسبب دورهم في محاولة الاستقلال عن إسبانيا في أكتوبر 2017، في قضية لا تزال تثير استقطاباً واسعاً في البلاد. والمحاكمة التي ستنحصر بقضايا إجرائية أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد. ونقل المتهمون التسعة الذين هم قيد الحجز الاحتياطي وأودعوا السجن قرب مدريد إلى المحكمة في عربات قوات الأمن. في الوقت نفسه في كتالونيا شمال شرق البلاد نظمت تظاهرة للانفصاليين في برشلونة، قام ناشطون متطرفون بقطع عدة طرقات بحسب السلطات المحلية.

ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التاريخية التي سيبثها التلفزيون الوطني مباشرة واعتمد 600 صحفي من 150 وسيلة إعلام لتغطيتها، حوالي ثلاثة أشهر. والشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال هذه الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا، سيكون الغائب الأكبر عن هذه المحاكمة إذ إن إسبانيا لا تحاكم غيابياً المتهمين بجنح خطرة.