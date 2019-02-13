الحريري : لبنان ملتزم بالابتعاد عن الصراعات الخارجية

بيروت - قنا:

جدد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، التزام حكومته بالابتعاد عن الصراعات الخارجية والالتزام بميثاق جامعة الدول العربية مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على «مصلحة لبنان العليا» واحترام القانون الدولي. وقال الحريري، في جلسة مناقشة البيان الوزاري المنعقدة أمس بمجلس النواب اللبناني لنيل حكومته ثقة المجلس: نؤكد احترامنا المواثيق والقرارات الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 واستمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /‏اليونيفيل/. وشدد الحريري على أنه من واجب الدولة تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة بشتى الوسائل المشروعة مع تأكيد حقّ اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة. وأضاف: لن نوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لا يزال يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره ووحدته وسلامة أبنائه».. موضحاً أن مهمة حكومته الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار وإعادة الأمل للبنانيين في الدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتطوير.

وأشار إلى أن المطلوب إصلاحات جريئة ومحددة تضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني، مؤكداً العمل «بكل شفافية وإصرار». وأعلن أن «جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك للانتقال بالبلاد إلى الاستقرار المنشود».