الشيوخ الإسباني يدعو لرفع الحصار عن قطر

مدريد - الراية:

أبدت الأحزاب السياسية الإسبانية وحدة غير معتادة حسب رأي وكالة أوروبا بريس ووافقت بالإجماع على مشروع قرار يحث السعودية والإمارات ومصر والبحرين على رفع الحصار عن قطر باعتبار أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويُعد أخطر أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق.

حيث وافق مجلس الشيوخ الإسباني بالإجماع على مشروع القانون الذي بادر به الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتلاني بالاتفاق مع الحزب الشعبي والذي ينص على حث السعودية والإمارات ومصر والبحرين على رفع الحصار عن قطر.

ومن جهته قدم الحزب الاشتراكي الحاكم دعمه لمشروع القرار إلا أنه حرص في نفس الوقت على التأكيد بأن موقف الحكومة من النزاع مبني على التوازن وعدم الانحياز لأي طرف.

وحث الجميع على الحوار في إطار جهود الوساطة الكويتية حسبما ورد في وكالة الأنباء.

وجاء في نص مشروع القرار إن الحصار يمثل انتهاكاً للقانون الدولي من حيث عدم التزامه بضمان حماية حقوق الإنسان ومبادئ حسن الجوار في المنطقة وأنه تسبب في إحداث شرخ وخلق حالة عدم ثقة في منطقة الخليج لابد من معالجتها عبر الحوار.

وجاء أيضاً في نص مشروع القرار بأن حصار قطر يُعد أخطر أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق وأنه أثر على الحركة الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية في المنطقة بأسرها وأدى إلى تصعيد التوتر في المنطقة التي تستضيف القاعدة العسكرية الأمريكية الرئيسية في الخليج العربي والتي تستخدمها واشنطن لمكافحة الإرهاب.

ومن جهة أخرى شدد مشروع القرار على أن الحصار أداة عقيمة لا تساعد على حل المشكلة وأنه لابد من البحث عن الحل بالسبل الدبلوماسية.