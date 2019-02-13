ترامب يتحدى الكونجرس ويهدد بالفيتو لحماية السعودية

واشنطن - وكالات:

واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توفير الحماية للسعودية؛ من خلال تهديده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد محاولة في الكونجرس لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادتها في حرب اليمن. وجاء تهديد ترامب بعد تصويت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، وعلى أسس حزبية وبتأييد 25 نائباً ومعارضة 17، بالموافقة على قرار سيمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعودية وغيرها من الأطراف المشاركة في الحرب على ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران باليمن. وقالت إدارة ترامب، في بيان،إن القرار غير مناسب؛ لأن القوات الأمريكية تقدّم دعماً يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود، ولا تقدّم دعماً بقوات قتالية. وأضافت: الإجراء من شأنه أن يُضرّ بالعلاقات في المنطقة، ويُضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف. وأغضب البيت الأبيض الكثيرين من أعضاء الكونجرس، ومنهم رفاقه الجمهوريون؛ بعدم التزامه بمهلة نهائية يوم الجمعة لتقديم تقرير بشأن مقتل خاشقجي، في العام الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول. وقال إد بيرلماتر، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في جلسة للمجلس بشأن القرار: من الصعب أن يشعر المرء بأي تعاطف أو ببعض الالتزام تجاه نظام يفعل مثل تلك الأشياء.