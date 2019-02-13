تراجع تكاليف البطالة في ألمانيا

نورنبرج ـ د ب أ: استمر الازدهار في سوق العمل الألماني في خفض تكاليف البطالة، حيث أظهرت دراسة نشرها معهد نورنبرج لسوق العمل وأبحاث الوظيفة، أمس، أن إجمالي النفقات الألمانية الناجمة عن البطالة بلغ 1ر53 مليار يورو عام 2017، أي بانخفاض بنسبة 5ر4% عن مستوى عام 2016 . ومن بين هذه التكاليف النفقات التي تتحملها الدولة لتوفير بدل البطالة للعاطلين عن العمل بالإضافة للخدمات الاجتماعية والضرائب التي تضيع على الدولة جراء عدم العمل، والنفقات الاجتماعية.

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