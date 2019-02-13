881 مليار دولار إيرادات السياحة الصينية

بكين ـ رويترز:

أظهرت بيانات رسمية أمس تباطؤ نمو إيرادات السياحة في الصين العام الماضي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، مما يلقي الضوء على تنامي المخاطر التي يتعرض لها القطاع سريع النمو في الوقت الذي يزداد فيه حذر المستهلكين الصينيين.

وأظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة الصينية نمو إجمالي إيرادات السياحة 10.5 بالمئة في 2018 إلى 5.97 تريليون يوان (881.49 مليار دولار)، من نمو 15.1 بالمئة في 2017، وفي أبطأ وتيرة منذ 2008، حين لم يزد النمو على 5.8 بالمئة. وقالت الوزارة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني إن إيرادات السياحة شكلت نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق على السياحة الداخلية، فإن مزيداً من الصينيين يفضلون السفر إلى الخارج، مواصلين اتجاهاً يجعل الصينيين الأكثر إنفاقاً على السياحة العالمية. وأضافت الوزارة أنه في 2018، قام الصينيون بعدد 149 مليون رحلة سياحية دولية، بارتفاع 14.7 بالمئة عن العام السابق.