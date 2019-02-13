الدراجات الهوائية في احتفال ديوان المحاسبة باليوم الرياضي

الدوحة - الراية:
احتفل ديوان المحاسبة باليوم الرياضي للدولة بمشاركة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، وسعادة الدكتور عبد خرابشة، رئيس ديوان المحاسبة الأردني. وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من موظفي الديوان وأسرهم، وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الرياضية كان أبرزها مسير الدراجات الهوائية.
وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة أن اليوم الرياضي للدولة هو مناسبة رياضية تتميز به دولتنا ودليل على مكانة الرياضة في دولة قطر، موضحاً أن الهدف من تخصيص هذا اليوم هو تحويل الرياضة إلى منهج حياة، وأن يكون دافعاً على ممارستها يومياً. كما يحرص الديوان على حث موظفيه على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وذلك من خلال توفير صالة رياضية للرجال وللنساء في مقر الديوان مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الرياضية وبمدربين مختصين.
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