احتفال جماهيري بأبطال آسيا في كتارا

الدوحة - الراية:

جاء احتفال اتحاد الكرة باليوم الرياضي لهذا الموسم مختلفاً عن الأعوام الماضية بسبب فوز منتخبنا الوطني ببطولة آسيا للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيطر هذا الإنجاز على الاحتفالات التي أقيمت للمرة الأولى في 3 أماكن هي كتارا، وأسباير، ومدرسة عثمان بن عفان النموذجية للبنين بمنطقة بوسدرة.

احتفال كتارا سيطر عليه فوز العنابي ببطولة آسيا بمشاركة نجوم منتخبنا الذين تواجدوا مع الجماهير ومشاركتهم فرحة اليوم الرياضي وفرحة الفوز بكأس آسيا.

وشهدت فعاليات اتحاد الكرة في كتارا بالتعاون مع شركة شل قطر بالمدرج الشرقي ضمن برنامج “كورة تايم” مشاركة أكثر من 10000 من الجمهور من كافة الفئات العمريّة، مارسوا بنشاط وحماس العديد من أنشطة كرة القدم والمسابقات الرياضيّة الأخرى التي استمرّت طوال اليوم.

وتضمنت الفعاليات، تخصيص جناح لكأس آسيا والتي توّج بها منتخبنا الوطني، حيث التقط جمهور المشاركين الصور الشخصية «السيلفي» مع نجوم العنابي الذين تواجدوا وأبرزهم معز علي وعبدالكريم حسن وبسام الراوي وغيرهم من نجوم المنتخب، وجرى التقاط الصور التذكارية مع كأس آسيا في أجواء رائعة اقترنت بالاحتفال بالكأس مع المشاركة في فعاليات وأنشطة اليوم الرياضي.

وبعد الاحتفال بكأس آسيا مع نجوم العنابي شارك الجمهور في الكثير من الفعاليات - التي كانت مناسبة لكافة الأعمار - مثل كرة البلياردو، ولعبة حراسة المرمى وصوب على روبو ولعبة غص وانقذ، وكانت هناك أيضاً دروس تعليميّة عن “الأيروبيكس” واللياقة البدنية وغيرها من الألعاب الأخرى الخاصة بمهارات كرة القدم المختلفة، وتمّ توفير ملاعب كرة القدم أيضاً حيث ُنظمت المباريات لمختلف الفئات العمريّة.

ويعتبر برنامج “كورة تايم” مبادرة أطلقتها شركة شل قطر بالتعاون والشراكة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، هدفها تحسين صحة وسلامة الشباب في دولة قطر من خلال كرة القدم، ومنذ إطلاق البرنامج في مارس 2013، استفاد منه أكثر من 17500 طالب وطالبة في دولة قطر، كما حقق البرنامج تحسنًا ملحوظًا لدى أكثر من 80% من المشاركين في مؤشر كتلة الجسم الذي يقيس نسبة الدهون في الجسم بناءً على الوزن والطول. وقال خالد الكواري، مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الكرة إن مشاركتنا في اليوم الرياضي للدولة تأتي من حرص الاتحاد برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد على المشاركة السنويّة في هذه الفعالية التي يهتم الاتحاد دوماً بتقديم كل ما هو مفيد ومتميّز سواءً لموظفي الاتحاد أو المشاركين معنا من جميع فئات المجتمع لتعزيز دور الاتحاد بشكل أكبر في المجتمع المحلي، حيث نظم الاتحاد الكثير من الفعاليات الخاصّة بهذا اليوم بهدف تعزيز مفهوم ممارسة كرة القدم للجميع والتأكيد على أهمية الرياضة للإنسان كأسلوب حياة.

بمشاركة قوات الدفاع الجوي الأميري

يوم رياضي حافل بنادي السيلية

محمد علي المري: يوم رياضي مميز بروح وفرحة فوز العنابي بكأس آسيا

الدوحة - الراية:

نظم نادي السيلية الرياضي عدة أنشطة رياضيّة خلال اليوم الرياضي للدولة، ولم تكن المشاركة فيه قاصرة على العاملين والموظفين بالنادي أو الإدارة ولكن شملت مشاركة كبيرة من قوات الدفاع الجوي الأميري، حيث فتح نادي السيلية أبوابه منذ الساعة السابعة صباحاً للمشاركة في هذا المهرجان، بحضور محمد علي المري، المدير العام لنادي السيلية الذي تواجد مبكراً من أجل الإشراف على كافة تفاصيل المهرجان وافتتاح الأنشطة الرياضية، كما تواجد محمد شفيع الفهيدة مشرف النادي، وكان على رأس المشاركين من جانب قوات الدفاع الجوي الأميري، العميد أحمد اللخن المري والنقيب خالد صالح، وحرص كل من محمد علي المري، والعميد أحمد اللخن المري، على تبادل الدروع التذكارية والتقاط صورة تذكارية مع جميع المشاركين.

ومن جانبه قال النقيب خالد صالح إن هذه الفعالية التي أقيمت بالمشاركة مع نادي السيلية الرياضي، جاءت بهدف تعزيز التواصل مع فئات المجتمع وتحقيقاً للشراكة المجتمعية التي تسعى إليها القيادة في قوات الدفاع الجوي الأميري، موضحاً أن هذه المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة هي الأولى لنا التي تكون خارج نطاق المعسكر ويتم التفاعل مع المجتمع من مواطنين ومقيمين تأكيداً على حرصنا على التواصل والتفاعل مع المجتمع. ومن جهته قال محمد علي المري، المدير العام لنادي السيلية الرياضي، إنّ الاحتفال باليوم الرياضي للدولة هذا العام يأتي تزامناً مع أجواء الفرح المستمر في المجتمع القطري بسبب تألق المنتخب القطري الأول لكرة القدم وفوزه ببطولة كأس آسيا، وأضاف: نحن سعداء بمشاركة قوات الدفاع الجوي الأميري، لنا في الاحتفال بهذا اليوم المميز، وهذه رسالة اليوم الرياضي للدولة التي تعتمد في الأساس على توسيع نطاق المشاركة المجتمعيّة، وتعزيز الثقافة الرياضيّة وزيادة الوعي بأهمية الرياضة والأنشطة البدنيّة.

وأكد المدير العام للسيلية أن الاهتمام بالرياضة المجتمعيّة يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحويل الرياضة إلى نشاط اجتماعي له مكانته المتميّزة ضمن الأنشطة الاجتماعيّة الأخرى، ويبيّن استجابة المجتمع في الاهتمام بصحّة الإنسان كي يكون مؤهّلاً للعمل البنّاء.

مشاركة منتسبي النادي والعديد من الهيئات والشركات

فعاليات متنوعة ومتميزة بالعربي

متابعة - رجائي فتحي:

نظم النادي العربي العديد من الفعاليات بمشاركة كبيرة من جانب منتسبي النادي وكذلك كافة أبناء المنطقة التي يقع فيها النادي، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات المهمة منها فعاليات السباحة والتي جذبت الجميع بمشاركة قياسية من جانب فرق النادي المختلفة بالإضافة إلى محبي تعلم رياضة السباحة بالإضافة إلى بقية الأنشطة حيث فتح النادي أبوابه أمام جميع الراغبين في الاحتفال باليوم الرياضي وذلك لممارسة الرياضة وجعلها بمثابة نمط حياة بالنسبة لهم. واكتظت جميع منشآت النادي بالمشاركين في هذا اليوم الهام الذي احتفل به الجميع في كل مكان داخل قطر من أجل تعزيز مفهوم وأهمية الرياضة في حياتنا. وشهدت الملاعب الخارجية بالنادي وتحديدًا الملعب رقم 10 فعاليات رياضية وترفيهية منوّعة لجميع أفراد العائلة بداية بتمارين اللياقة البدنية المتنوعة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، علاوة على الفعاليات الترفيهية المصممة خصيصاً للعائلات والأطفال، وتدريبات الملاكمة والكيكبوكس والتايكوندو. وتمّ تنظيم العديد من الفعاليات لمختلف الشركات الوطنية سواء بملاعب النادي أو داخل الصالة المُغطاة.

خليفة بن جبر رئيس النادي العربي:

اليوم الفريد تجديد للنشاط وإبراز لأهمية الرياضة

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن جبر آل ثاني رئيس النادي العربي، أهمية ممارسة الرياضة في حياتنا اليوميّة، معتبراً اليوم الرياضي فرصة لتجديد النشاط البدني.

ووجّه سعادة رئيس النادي الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تخصيص يوم الثلاثاء في الأسبوع الثاني من شهر فبراير يوماً الرياضة في قطر، مشدداً على ضرورة تواجد الجميع في مثل هذا اليوم، وأشاد سعادته بفعاليات النادي والتي شملت العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية المتنوّعة للأسرة والطفل، موجهاً الشكر للقائمين على تنظيم الفعاليات.

وأضاف إن اليوم الرياضي الفريد فرصة لتشجيع ممارسة الرياضة والنشاط البدني نظراً لفوائده على صحة الفرد بدنياً ونفسياً، مشيراً إلى أن النشاط الرياضي يعزّز أنماط الحياة الصحيّة.

وتابع: لا شك أن الرياضة تنعكس إيجاباً على تنمية المجتمع والحدّ من الأمراض المزمنة، حيث إن الكثير من الأمراض المزمنة سببها قلة الحركة، ومن خلال النشاط الرياضي يمكن الحد منها وبالتالي التقليل من فاتورة العلاج الباهظة لتلك الأمراض. كما أشار سعادته إلى أن هذه المناسبة السنوية تؤكد الاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة بصحة المواطنين، حيث يشهد اليوم الرياضي تفاعل مختلف فئات المجتمع القطري ومشاركة فاعلة من كافة الجهات العاملة في الدولة لتعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على الصحة.