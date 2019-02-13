شد حبل وجري في القرية الماراثونية بسيلين

متابعة - أحمد سليم:

نظمت لجنة قطر لقوة التحمّل عدّة فعاليات مساء أمس بالقرية الماراثونيّة بسيلين، بحضور عامر الحميدي مدير اللجنة ومبارك بن سعيد النعيمي مدير مدرسة الدحيل للفروسية، وجمع غفير من أسرة الفروسية والشقب، وجاء التفاعل مع جميع الفعاليات كبيراً وسط إقبال غير مسبوق من الفرسان البراعم، حيث كان التركيز أكبر على هذه السن الصغيرة ليتفاعلوا بقوة مع اليوم الرياضي.

وتضمنت الفعاليات فروسية للبراعم الصغار ومسابقة لشد الحبل ومسابقة للجري في القرية الماراثونية، وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين، وبدأت الفعاليات من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً واستمتع الجميع بالفعاليات التي تلقى كل الدعم من القيادة الرشيدة، حتى باتت الرياضة عاملاً وقاسماً مشتركاً من حياة كل السكان على حد سواء.

قال عامر الحميدي مدير لجنة قطر لقوة التحمّل إن اليوم الرياضي للدولة يعتبر يوماً ممتعاً ومبهراً، وله أهداف ورسائل واضحة نرسلها لكل العالم، من أهمها المشاركة الكبيرة لكل فئات المجتمع في ممارسة الرياضة.

وتابع: نحن كجزء من المجتمع عملنا منذ الصباح الباكر على حضورنا بقوة في هذه المناسبة بعدّة فعاليات أقامتها اللجنة شهدت تفاعلاً كبيراً من الجميع خاصة فئة الصغار التي شاركت بحماس واضح، مشيراً إلى أننا نثمن هذا اليوم الرياضي، فالرياضة جزء من حياتنا ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصحة، ودورنا أن نكون فاعلين بقوة في مثل هذا المناسبات خاصة رياضة قوة التحمل التي تتميّز بالمثابرة سواء من الخيل أو الفرسان.

وأكد أنهم محظوظون بوجود يوم رياضي يلتقي فيه الجميع ويمارسون الرياضة، وكل واحد يقوم بعمل كشف حساب لما قام به من أنشطة طيلة العام، وهو يوم يعتبر مشجعاً لممارسة الرياضة طوال العام، كما أنه يعتبر ممارسة طيّبة في تحقيق رؤية قطر 2030.

وأضاف مدير لجنة قطر لقوة التحمل: هذا اليوم يشهد تفاعلاً كبيراً، فكل واحد يقوم بممارسة الرياضة التي يستطيع ممارستها، ونلاحظ السعادة الكبيرة على أوجه الجميع.

وأضاف الحميدي: نحن كأسرة الفروسية القطرية نحرص على التواجد بقوة والابتكار في طريقة المشاركات لنسمح للجميع بالمشاركة، في هذا اليوم وهو ما تحقق بالفعل، وتوجّه الحميدي في ختام تصريحاته بالشكر إلى جميع المُشاركين وكل من ساهم في فعاليات هذا اليوم الرائع.