قطر أصبحت وجهة الرياضيين في العالم

الدوحة - الراية :

نظمت لجنة رياضة المرأة، برنامجاً رياضياً متميزاً بالتعاون مع مركز شباب العزيزية، وذلك على ملاعب لجنة رياضة المرأة.

وأكدت لولوة المري رئيسة لجنة رياضة المرأة، أن اللجنة حريصة دائماً على تنظيم أفضل الفعاليات في اليوم الرياضي للدولة، والذي يعتبر من المناسبات الرياضيّة الكبيرة جداً والمتميزة والرائدة والتي قامت بها قيادتنا الرشيدة، ونحن سعداء بها وفخورون بهذه الفكرة المتميّزة إقليمياً وعالمياً.

وقالت: إن لجنة رياضة المرأة دائماً ما تفتح أبوابها لكافة السيدات والأطفال لممارسة الرياضة في هذا اليوم الرياضي، مشيرة إلى أن اليوم الرياضي يعتبر فكرة رائعة ومتميّزة للغاية وجدت القبول من قبل الجميع، مواطنين ومقيمين، وذلك بهدف الحصول على نمط حياة صحي.

وأضافت رئيسة لجنة رياضة المرأة، إن قطر أصبحت قِبلة الرياضيين في العالم، خاصة أنها ظلت تحقق نجاحات كبيرة جداً في كل الألعاب الرياضية، كما ستقوم بتنظيم مونديال العالم لكرة القدم 2022 وهو الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية والعربية، حيث تستضيف المنطقة لأول مرة هذا الحدث الرياضي الضخم والذي يتطلع إليه الجميع، وهو نجاح للخليج بشكل عام وللعرب والشرق الأوسط أجمع وليس لقطر فقط، وحق لنا أن نفتخر بهذا الإنجاز الضخم، لذلك نقول دائماً إن قطر تمضي في الاتجاه الصحيح بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة.

واشتمل برنامج اليوم الرياضي على فعاليات مختلفة للسيدات والأطفال، تضمنت تمارين اللياقة البدنية ومباريات كرة القدم على ملعب كرة القدم في لجنة رياضة المرأة، وكذلك مباريات كرة اليد على ملعب كرة اليد الخارجي.

كما اشتمل البرنامج على مباريات كرة السلة على ملعب كرة السلة الخارجي، بالإضافة إلى مباريات كرة الطاولة ورياضة الدراجات على المساحة الخارجية في لجنة رياضة المرأة، وألعاب قوى مصغّرة وسباق خاص للجري على ملعب كرة القدم.

وتضمن البرنامج أيضاً إقامة فعاليات جماعيّة مصغّرة أخرى للأطفال في ساحة كتارا.