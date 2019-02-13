اليوم الرياضي تكريس لمفاهيم الرياضة لدى المجتمع

متابعة - أحمد سليم

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قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس نادي قطر إن اليوم الرياضي هو بمثابة يوم احتفالي بتجديد مفاهيم الرياضة وتكريسها، لاسيما أننا في النسخة الثامنة لليوم الرياضي الذي بدأ بمبادرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في عام 2011، بهدف حث المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال مشاركة جميع جهات الدولة في الفعاليات الرياضية التي تنظم في كافة الأرجاء.

وأضاف:» دائماً نحرص في نادي قطر على المشاركة في هذا اليوم من خلال العديد من الفعاليات من خلال تواجد العديد من الجهات مثل وزارة الداخلية وهيئة الجمارك والديوان الأميري والمؤسسة القطرية العامة للبريد حيث نظموا العديد من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع النادي وذلك للمرة الثامنة على التوالي، وسعداء بالمشاركة أيضا بفعاليات أخرى في نادي قطر».

وأردف رئيس نادي قطر قائلاً:»فخورون بمشاركة حضرة صاحب السمو في فعاليات اليوم الرياضي من خلال مركز مواهب كرة القدم في أسباير الذي أخرج لنا جيلا مميزا من اللاعبين استطاع أن يحقق الحلم بالفوز بلقب كأس آسيا للمرة الأولى، ومشاركة سموه بمثابة أكبر دافع وحافز لهؤلاء اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل كبير، كما أننا سعداء بمشاركة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في فعاليات وزارة الداخلية بالنادي، وهو دائماً حريص على المشاركة بصورة سنوية في هذه الفعاليات بهدف تكريس فكرة اليوم الرياضي، وهو ما يؤكد أن اليوم الرياضي يحمل علامات مضيئة كبيرة يصعب علينا حصرها».