إسرائيل تمهل عائلة مقدسية ساعات لإخلاء منزلها

القدس المحتلة - وكالات:

أمهلت السلطات الإسرائيليّة عائلة فلسطينيّة في حي القرمي بالبلدة القديمة بالقدس حتى اليوم لإخلاء منزلها، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس أن عائلة أبو عصب ناشدت أهل البلدة والمدينة والمؤسسات المقدسيّة، بالوقوف والتضامن معها ضد إخلاء المنزل للمستوطنين. وأوضحت العائلة أن تجمعاً واعتصاماً سيتم تنظيمه عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في منزلها المُهدّد. وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (بتسيلم) ذكر أن عام 2016 شهد عدداً قياسياً من منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضاف المركز، في تقرير أصدره في عام 2017، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 88 منزلاً سكنياً و48 مبنى شرقي القدس. من جهة ثانية، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة مداهمات واعتقالات في مختلف بلدات ومدن ومحافظات الضفة الغربية، طالت 17 فلسطينياً.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم فتى من أنحاء متفرّقة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.. فيما اعتقلت فتيين وشابين من بيت لحم، وشابين آخرين من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. كما اعتقلت تلك القوات، ثلاثة شبان من مدينة جنين ومخيمها.. وثلاثة آخرين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بينما اندلعت مواجهات في بيت ريما بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان عقب عملية الاقتحام، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.