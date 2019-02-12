انطلاق جلسات حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو

موسكو - وكالات:

انطلقت في العاصمة الروسيّة موسكو ظهر أمس جلسات حوار بين الفصائل الفلسطينية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، ولا سيما بين حركتي فتح وحماس. ووصلت تباعًا أمس الأول وأمس وفود من عشرة فصائل فلسطينية إلى موسكو للمشاركة في الحوارات التي يستضيفها معهد الاستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية. ويمثل حركة حماس القياديين موسى أبو مرزوق وحسام بدران، فيما يمثل حركة “فتح” القياديين عزام الأحمد وروحي فتوح، ويمثل حركة الجهاد الإسلامي القادة محمد الهندي وعبد العزيز الميناوي وإحسان عطايا. وقال أبو مرزوق عبر حسابه على “تويتر” أمس إن الحوار الفصائلي ينطلق “مع إصرار بالخروج من الحالة الراهنة”. وذكر “أن أهم ما يجب التوافق عليه، قضايا التصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الوحدة الوطنية وترتيب بيتنا الفلسطيني، والحصار المفروض على أهلنا في غزة”. أما الجبهة الديمقراطية فأوضحت أن الوفد يضم القياديين فهد سليمان، ومعتصم حمادة، ونمر شعبان، وعدد من كوادر الجبهة الناشطين في أوروبا.

وأوضحت في بيان أن “الوفد يحمل في جعبته اقتراحات ومبادرات لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الداخلية”. وأشارت إلى أن على جدول أعمال وفدها “مباحثات مع أركان الدولة والأحزاب”.

كما أوضح معتصم حمادة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الجلسة الأولى لحوار الفصائل جرى فيها الاتفاق على مواصلة الحوار، حيث التقت وفود الفصائل أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ووفقاً لحمادة، فإنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في اليوم الثالث، حيث سيتم اصدار بيان من خلاله نتوقع أن يتم منع تفاقم الانقسام ووضع حدود لهذه الأزمات المتفاقمة وتوفير الأجواء الضرورية لتطبيق اتفاقيات المصالحة. ولفت إلى أن النقطة الرئيسية لهذه الجلسات هي إنهاء الانقسام باعتباره العائق أمام إمكانيات تحرّك وطني في مجابهة التحالف الأمريكي الإسرائيلي، ويُعكر الأجواء وما زال يضعف الحالة الفلسطينية.

وأضاف: “يتمحور الحوار حول كيفية العمل على وقف المهاترات والاعتراك الإعلامي والعودة إلى اتفاق 2011 و2017 لنعمل على البدء بالتطبيق، على يد الإخوة في مصر الذين يرعون الورقة الفلسطينية بتكليف من جامعة الدول العربية”. ومن المقرّر أن تلتقي الفصائل بعد الحوارات مع نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف.