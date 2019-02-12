شعب واحد.. هدية قطر إلى الكويت في يومها الوطني

كتب - محمود الحكيم:

كشفت لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي أمس عن تفاصيل فعالية «شعب واحد» والتي ستقام خلال الفترة من 21-26 فبراير الجاري وذلك احتفالا باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة. جاء ذلك خلال المؤتمر صحفي بفندق الجسرة في سوق واقف حضره كل من الموسيقار مطر علي الكواري رئيس الفعالية، والسيد صباح ربيعة الكواري مدير عام قناة الريان الفضائية، والمخرج المسرحي ناصر عبدالرضا، وعيسى بن ربيعة الكعبي المشرف العام على الفعالية. وستشهد الاحتفالية باقة متنوعة من الفعاليات منها الفنون الشعبية القطرية والكويتية والحفلات الساهرة وأوبريت غنائي ضخم ومباراة كرة قدم ودية مشتركة.

رسالة تقدير واحترام

وتعليقا على الحدث قال رئيس الفعالية مطر علي الكواري: «شعب واحد» هدية من دولة قطر وشعبها إلى دولة الكويت وشعبها العظيم والشقيق للتعبير عن محبتنا، وأننا نكن لهم كل التقدير والاحترام، وأننا في الحقيقة جسد واحد وشعب واحد. مضيفا: الفعالية تستمر على مدار أسبوع كامل، تتخلله أربع فعاليات هي: الفنون الشعبية المشتركة بين البلدين، ومباراة كرة القدم بين نجوم قطر والكويت القدامى. وأوبريت «وطن واحد» الذي يجري الاستعداد له وسيقام مساء يوم 24 فبراير بمسرح عبدالعزيز ناصر في سوق واقف، وحفلة خاصة بثلاثة فنانين من قطر وثلاثة فنانين من الكويت، وسيحيون الليالي الست.

6 لوحات غنائية

وحول الأوبريت الغنائي الضخم «وطن واحد» قال: العمل من ألحاني وكلمات تيسير عبدالله، وعبدالرحيم الصديقي، وعلي بن محمد الكواري، وتوزيع محمد المري، وإخراج ناصر عبدالرضا، وغناء فهد الكبيسي، وعيسى الكبيسي، وأصيل هميم. مشيرا إلى أن الأوبريت يتكون من ست لوحات هي: لوحة البحر، والتي تنقل فيها بين إيقاعات مختلفة هي: إيقاع شابوري الكويتي المعروف، والنهمة المطورة، وسوف يؤديها فهد الكبيسي، ثم إيقاع لفجري وهو فن مشترك بين قطر والكويت ومن الإيقاعات التي يصعب الغناء عليها، ويؤديها عيسى الكبيسي، ثم إيقاع الصوت ويشارك فيه فهد الكبيسي وعيسى الكبيسي. أما اللوحة الثانية فهي اللوحة النسائية، وستؤديها الفنانة المعروفة أصيل هميم. تشتمل اللوحة على جزء من أغنية «يا جارتي» وهي من الأغاني الشعبية الكويتية القديمة بالإضافة إلى فن الدزة والسامري والتي ستقدم في شكل لوحات أيضا. أما اللوحة الثالثة من الأوبريت فيقدمها الفنان عيسى الكبيسي وهي لوحة القروي بكلمات ولحن قطري. واللوحة الرابعة خاصة بالأطفال وقد اختار الشعراء جملة كويتية قديمة، هي «مبارك عليك»، واللوحة الخامسة هي لوحة العرضة. واخترنا أشهر جملة عرضة في الكويت كأساس ثم طعمناها بكلام قطري وأضفنا العرضة القطرية في وسط اللوحة. أما اللوحة السادسة فهي لوحة «الرمز» وأقصد بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رمز دولة قطر، وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رمز دولة الكويت، وتتحدث اللوحة عن الولاء والعرفان.

وأعرب الموسيقار مطر علي الكواري عن شكره لموزع الأوبريت الموسيقي محمد المري، وهو معروف على مستوى الوطن العربي، ووزع لمطربين كبار، كما توجه بالشكر لعازف الإيقاع إبراهيم حسن. وللشعراء الذين شاركوا في كتابة كلمات الأوبريت. مضيفا: العمل قطري مائة في المائة سواء من حيث التلحين أو الكلمات أو الغناء أو الرقصات، وهو هدية من قطر لدولة الكويت الشقيقة في يومها الوطني.

حفلات غنائية

وبدوره تحدث عيسى الكعبي عن جدول الفعاليات قائلا: تنطلق الفعالية بثلاثة فنانين من دولة الكويت الشقيقة وهم طارق سليمان، وسلمان العماري، وإبراهيم الدشتي، أما الفنانون القطريون فهم: عايل، وسعود جاسم، وخالد دلوان. مضيفا: تنطلق الحفلات الغنائية من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا، على مدار ست ليال متتالية. أما الفرق الشعبية فستكون فرقتان من قطر وفرقة من الكويت، الفرقة القطرية هي فرقة منصور بوصبار الشعبية وفرقة فاطمة شداد والفرقة التي ستشارك من الكويت هي فرقة معيوف مجلي الشعبية. وستكون الاحتفالية يوميا من الساعة الرابعة عصرا إلى السابعة مساء. وحول المباراة الكروية التي ستقام خلال الفعالية فقال: المباراة الرياضية ستكون يوم 25 فبراير الجاري وستجمع قدامى اللاعبين من قطر والكويت، والدعوة عامة للجميع وستوفر المقاعد للجمهور.

تغطية اعلامية

ومن جانبه قال صباح الكواري: قناة الريان لها تواجد كبير في تغطية احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت الشقيقة. بدأناها العام الماضي بتغطية احتفالات اليوم الوطني الكويتي، وهذه السنة ارتأينا أن نسلط الضوء بشكل أكبر على الفعاليات، وسيكون للتغطية شقان، تبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصرا إلى الثامنة مساء، وستكون مباشرة من استوديوهين رئيسيين، استوديو في سوق واقف ويسلط الضوء على الفعاليات المقامة في السوق، والحفلات الغنائية ومباراة كرة القدم، وأيضا تغطية الأوبريت الغنائي بإشراف الملحن والموسيقار مطر علي الكواري، والاستوديو الآخر سيكون في الوقت نفسه في دولة الكويت الشقيقة من 21 إلى 26 فبراير، ارتأينا أن نكون متواجدين مع أشقائنا في دولة الكويت، وسيشارك الاستوديو في تغطية الفعاليات القطرية التي ستقام في الكويت منها مشاركة وزارة الثقافة والرياضة، وغيرها من الجهات، وسنحرص كقناة الريان الفضائية أن نغطي كل المشاركات القطرية في احتفالات الإشقاء الكويتيين بيومهم الوطني. ولفت صباح الكواري إلى أنه تمت دعوة أحد المذيعين الكويتيين لإشراكه في تغطية الاحتفالات باليوم الوطني الكويتي وسيكون إلى جانب المذيع القطري في استوديو سوق واقف، وسيتم نقل الفرحة من قطر إلى الكويت.

فرجة بصرية

فيما قال الفنان ناصر عبدالرضا مخرج الأوبريت: أفتخر أن أكون ضمن فريق العمل، وهو عبارة عن رسائل حب موجهة من الشعب القطري للشعب الكويتي الشقيق. مضيفا: جمعتني بالفنانين المشاركين أعمال كثيرة، وأعتبر الأوبريت الأخير مختلفا كليا عن الأوبريتات السابقة التي قدمناها. وتابع سنحاول من خلال اللوحات الست أن نقدم فرجة بصرية من حيث الإضاءة والصوت بمشاركة مصمم الاستعراضات الفنان محمد الصايغ في ثاني عمل يجمعني معه، وهو فنان مميز يحرص على تقديم الجديد في الفن الاستعراضي الخليجي، بالإضافة إلى 120 مشاركا سيكونون معنا على خشبة المسرح، بالإضافة إلى مهندس الديكور المميز محمد علي، في أول مشاركة معي. وأعرب عبدالرضا عن أمله في أن ينال الأوبريت إعجاب الجمهور، واعدا بأن يكون العمل فرجة ممتعة لن تنسى لكل من سيحضره.