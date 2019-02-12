الشورى يعزز التعاون مع البرلمانات الشقيقة والصديقة

كتبت- منال عباس:

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق، واشتمل المشروع على (37) مادة ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي.

ويحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون.

كذلك أقرّ مجلس الشورى تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس أن هذا المشروع الجديد يلغي القانون الحالي رقم 9 لسنة 1979 الخاص بالتوثيق، مؤكداً على أن التوثيق يكتسب أهمية كبيرة في جميع المعاملات وفي المنظومة القانونية لأي مجتمع، لافتاً إلى أن مشروع القانون اشتمل على (37) مادة، منها 3 مواد إجرائية، ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، بينما تركت الرسوم على أن يتم تحديد هذه الرسوم بقرار مع الوزير.

وفي مداخلة للسيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى، أوضح أن كاتب الترجمة هو من يقوم بالتوثيق أو ترجمة الوثائق ومن الملاحظ أن كثيراً من مكاتب الترجمة تعتمد على الترجمة الحرفية من «جوجل» والتي تفتقد للدقة مما قد يؤثر في موضوع التوثيق فنرجو التوجيه بالتشديد على مكاتب الترجمة لتحري الدقة.

فيما أكد السيد ناصر بن راشد الكعبي عضو مجلس الشورى أن أي ترجمة بالنسبة لقانون التوثيق تتم عن طريق وزارة العدل رسمياً من خلال مكاتب مرخصة وليس عن طريق مكاتب الترجمة.

وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه للمجلس.

وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، المجلس على اجتماعه مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر، رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراجواي والوفد المرافق له، والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ، خاصة في المجالات التشريعية والقانونية.

وأقرّ مجلس الشورى تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية الإفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وقدم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ملخصاً لأعضاء المجلس حول تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، موضحاً أنه يترك لكل مجموعة أن تختار رئيسها بالتوافق، وكل عضو ينضم إلى المجموعة التي يستطيع أن يؤدي فيها دوراً يخدم الوطن ، ويراعى أن يكون رئيس المجموعة يتحدث لغة أجنبية للتواصل مع الأصدقاء، وأضاف سعادته أن هذه التجربة قابلة للتطوير والتعديل في المستقبل.

وأكد آل محمود أن نجاح المجموعة يكمن في رغبات الأشخاص المنضمين إليها- أي المجموعات - بحرية، ولفت إلى أن المجموعات البرلمانية في كل منطقة سوف تركز على أهم الدول ذات العلاقة مع قطر، ولفت سعادته إلى نموذج للدول التي ستتعامل المجموعات البرلمانية القطرية مع برلماناتها ، وأعرب سعادة رئيس المجلس عن أمله في أن ينطلق المجلس في تفعيل المجموعات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز العلاقات معها، وقال: إن أهداف وواجبات المجموعات تم تحديدها وتبقت التفاصيل التي ستحددها المجموعات.



لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تناقش مشروع قانون التوثيق

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن التوثيق، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /‏21/‏ لسنة 2004 بشأن الوزراء، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.