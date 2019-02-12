رئيس الأركان يجتمع مع مدير سكرتارية آلية شرق أفريقيا

الدوحة - ‏قنا: اجتمع سعادة الفريق الركن طيار/‏ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة أمس، مع الدكتور عبدالله عمر بوح مدير سكرتارية آلية شرق أفريقيا، الذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة، والوفد المرافق لمدير سكرتارية آلية شرق أفريقيا.

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