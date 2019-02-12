صاحب السمو يستعرض العلاقات مع وزير الخارجية الفرنسي

الدوحة - قنا :

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية الصديقة والوفد المرافق له، بمكتبه في الديوان الأميري صباح أمس.

وفي بداية المقابلة، نقل سعادة الوزير لسمو الأمير، تهاني فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة فوز منتخب قطر الوطني لكرة القدم بكأس آسيا 2019، كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وأوجه تنميتها وتطويرها.