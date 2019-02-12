الدوحة - قنا :
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية الصديقة والوفد المرافق له، بمكتبه في الديوان الأميري صباح أمس.
وفي بداية المقابلة، نقل سعادة الوزير لسمو الأمير، تهاني فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة فوز منتخب قطر الوطني لكرة القدم بكأس آسيا 2019، كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وأوجه تنميتها وتطويرها.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحب السمو يستعرض العلاقات مع وزير الخارجية الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.