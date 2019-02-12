قطر تزيد إنتاج الغاز إلى 110 ملايين طن سنوياً

الدوحة - الراية:

أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، مساهمة دولة قطر في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من خلال إضافة 33 مليون طن سنوياً إلى طاقتها الحاليّة البالغة 77 مليون طن سنوياً لتصل الطاقة الإنتاجيّة الإجماليّة للدولة إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العقد المقبل، مشيراً إلى أن الطلب على الطاقة سيستمرّ في النمو بفضل الاقتصادات الناشئة والنمو المتوقع في عدد سكان العالم الذي سيصل إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040.

وقال إن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 4٪ سنويًا ليصل إلى أكثر من 600 مليون طن في عام 2035 مقابل 290 مليون طن في عام 2017. مؤكداً الحاجة للمزيد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الوقود النظيف.

وخلال جلسة الرؤساء التنفيذيين التي أقيمت في إطار المؤتمر والمعرض الدولي الثالث عشر للنفط والغاز - بتروتك 2019، الذي نظمته وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية فى نيودلهي، أشار الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز إلى أهمية الغاز الطبيعي المسال كوقود مقصود في مستقبل الطاقة، وقال إنه يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في عملية «انتقال الطاقة» التي يشهدها العالم حالياً.

ونوّه بأن الغاز الطبيعي لا يزال هو الوقود الأحفوري الأسرع نمواً على مستوى العالم، مستفيداً من مرونته واقتصاداته التنافسية ومن انبعاثاته المنخفضة. وبالتالي، يُطلب من الغاز الطبيعي أن يلعب دوراً رئيسياً في عملية انتقال الطاقة، مدعوماً بالتصنيع والطلب على الطاقة خاصة في الدول الناشئة في آسيا وأفريقيا، واستمرار التحوّل من الفحم إلى الغاز، خاصة في الهند والصين».

وأضاف إنه بفضل انبعاثات الكربون المنخفضة، يعتبر الغاز الطبيعي هو المكمّل المثالي لمصادر الطاقة المتجددة، وفي دول مثل الهند حيث يلعب الفحم دورًا رئيسيًا (60% من الطاقة) يعتبر الغاز الطبيعي بديلاً جيدًا للنفط، ما يضمن هواءً أنظف وبالتالي تحسين مستوى المعيشة.

وحثّ الرئيس التنفيذي لقطرغاز الحكومة الهندية على خلق بيئة مواتية لزيادة استخدام هذا الوقود الأحفوري النظيف من خلال الدفع «من الأعلى إلى الأسفل» لتعزيز البنية التحتية لتوزيع الغاز، فضلاً عن إصلاح اللوائح والضرائب المطبقة في هذا المجال.

وخلال المؤتمر، التقى وفد قطرغاز برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، بعدد من المسؤولين الحكوميين وأصحاب شركات الطاقة في الهند.

كما شاركت قطرغاز في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال عرض العديد من المشاريع والإنجازات الرئيسية للشركة.

وتتمتع قطرغاز بشراكة قوية مع الهند، حيث تقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند منذ يناير 2004، وتم تسليم أكثر من 1500 شحنة حتى الآن.

وتعد شركة قطرغاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطرغاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنوياً وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالميّة بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. نجحت قطرغاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 31 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميّز التشغيلي، تمكنت قطرغاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصّة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويضمن توافر مصدر طاقة فعّال للدولة ويفتح أسواقاً جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. بالإضافة إلى إدارة 14 خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال منها 6 خطوط ضخمة بسعة قدرها 7.8 مليون طن سنوياً، تقوم شركة قطرغاز بإدارة مشروع «استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن» وغاز الخليج وراس لفان للهيليوم وإدارة مصفاة لفان 1 و2، التي تعدّ واحدة من أكبر مصافي المُكثفات في العالم، وعمليات محطة راس لفان.