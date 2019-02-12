بطلة أولمبية أمريكية تشارك في اليوم الرياضي

الدوحة - قنا:

يستضيف مكتب الاتصال الحكومي البطلة الأولمبية الأمريكية المسلمة ابتهاج محمد الحاصلة على ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو في مسابقة المبارزة، وذلك للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة. وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن تأثير البطلة لم يقتصر على مجال الرياضة فحسب، بل عرفت أيضاً بكونها سيدة أعمال وناشطة ومتحدثة، كما أنها شخصية مؤثرة في النقاش العالمي حول المساواة بين الجنسين، والتي تعد من أهم القضايا التي تهتم بها دولة قطر على الصعيد الدولي حيث تمكنت ابتهاج محمد بأدائها والتزامها بقيمها من تقريب المجتمعات والثقافات في جميع أنحاء العالم من خلال الرياضة. وقال المكتب إن ابتهاج محمد سيكون أمامها فرصة للاطلاع على ثقافة دولة قطر وكرم ضيافتها وشغفها بالرياضة خلال فترة تواجدها في الدولة، حيث ستشارك في العديد من فعاليات اليوم الرياضيّ، بما في ذلك الزيارة التي ستقوم بها إلى أكاديمية التفوق الرياضي أسباير للمشاركة في مباراة استعراضية للمبارزة مع الطلبة، فضلاً عن مشاركتها في جولة على الدراجات الهوائية في مؤسسة قطر.