انشطة رياضية لطلاب المدرسة الثانوية العسكرية

الدوحة الراية :

بحضور المقدم الركن محمد علي الكبيسي قائد المدرسة الثانوية العسكرية بالوكالة ، أقامت المدرسة مجموعة من النشاطات والفعاليات الرياضية للطلاب وذلك على ملاعب نادي الغرافة الرياضي ضمن برنامج فعاليات الدولة باليوم الرياضي.

وشمل النشاط من ألعاب القوى الوثب الطويل والمطرقة والكرة الحديدية والجري لمسافات متنوعة منها ١٠٠م ، ٢٠٠م ، و٤٠٠م و ٨٠٠م بالإضافة إلى كرة القدم. وأكد المقدم الركن محمد علي الكبيسي قائد المدرسة الثانوية العسكرية بالوكالة ، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن اهتمام الدولة باليوم الرياضي للمساهمة في تنمية الوعي بأهمية الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية وفوائد صحية.

وفي نهاية النشاط قام قائد المدرسة الثانوية العسكرية بالوكالة بتوزيع الميداليات والهدايا التذكارية على أصحاب المراكز الاولى والمشاركين في الفعاليات الرياضية.