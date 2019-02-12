الغرافة يستبدل شنايدر ب لوكاس

الدوحة - الراية :

أعلن نادي الغرافة الرياضي أمس عن تعاقده مع المحترف البرازيلي لوكاس مينديز القادم من نادي الدحيل حتى نهاية الموسم الجاري ليحلّ بديلاً للنجم الهولندي ويسلي شنايدر في قائمة المحترفين بالفريق.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي إنه قام رسمياً بتسجيل المحترفين الإيراني مهدي طارمي والبرتغالي ديوجو امادو والسلوفاكي فلاديمير فايس والوافد الجديد لوكاس مينديز، في اللائحة الرسميّة المشاركة في دوري أبطال آسيا، كما أكد أنه قام برفع اسم النجم شنايدر «مؤقتاً» من كشف اللاعبين، حتى استكمال فترة علاجه.

وكانت الراية الرياضية قد تميزت في عددها الصادر صباح أمس بخبر استبدال النجم الهولندي ويسلي شنايدر وإضافة البرازيلي لوكاس مينديز بدلاً منه في قائمة الفهود.

وشارك المدافع البرازيلي في تدريبات الفهود بالفعل مساء أمس تمهيداً للمشاركة في المباريات المُقبلة.

ومن ناحية أخرى قرّر مجلس إدارة نادي الغرافة إقامة احتفالية لرباعي منتخبنا الوطني الفائز مؤخراً بلقب بطولة أمم آسيا، وذلك مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي.

وتضم قائمة لاعبي الغرافة الذين شاركوا مع الأدعم في الإنجاز الآسيوي كلاً من عبد العزيز حاتم وأحمد علاء وتميم المهيزع بالإضافة إلى الحارس يوسف حسن.