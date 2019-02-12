السادة مديراً لفريق العربي

متابعة - رجائي فتحي

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قرّر مجلس إدارة النادي العربي تعيين خليفة هاشم السادة مديراً للفريق الأول لكرة القدم، ومشعل المالك إدارياً للفريق، وبذلك يصبح جهاز الكرة الجديد بالعربي مكوناً من سعود جاسم رئيساً، وعبد العزيز السليطي نائباً، وخليفة السادة مديراً، ومشعل المالك إدارياً.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي إدارة النادي لدعم جهاز الكرة بكفاءات إدارية متميزة وسبق للسادة والمالك أن تقلدا نفس المنصب من قبل وقت الإدارة السابقة للنادي.

وعلى صعيد آخر، واصل فريق الكرة استعداداته لمواجهة الريان يوم الخميس المُقبل بالجولة السادسة عشرة من بطولة دوري النجوم والتي ستُقام على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وهي القمّة الجماهيرية التي ينتظرها الجميع، لاسيما العرباوية بعد التجديدات التي تمت بالفريق على صعيد الجهازين الفني والإداري وكذلك صفقات يناير.

وشارك في التدريبات التي أُقيمت على ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي أسباير جميع اللاعبين باستثناء الدولي أحمد فتحي بسبب الإصابة، وظهر اللاعبون بحالة فنية وبدنية جيدة تؤهلهم للأداء بكل قوة، لاسيما من جانب الصفقات الجديدة التي تشمل المحترفين ويلفرد بوني، ومرتضى كنجي، وفاسكيز.