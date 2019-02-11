رئيس مجلس الشورى يجتمع مع سفير فيتنام

الدوحة - قنا:
اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس مع سعادة السيد نجوين دينه ثاو سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني.
كما تم استعراض ترتيبات انعقاد الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والمقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم . حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.
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