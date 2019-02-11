رئيس الشورى يجتمع مع رئيس البلدي

الدوحة - ‏قنا:

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس مع سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي والمهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس.

وخلال الاجتماع، تطرق سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي لجهود المجلس في دورته الخامسة من أجل خدمة المواطن، وتلبية احتياجاته والارتقاء بالخدمات في مختلف المرافق، من جانبه أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن تقديره لدور المجلس البلدي المركزي، مؤكدًا حرصه على تطوير التعاون بين المجلسين خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى وعدد من المسؤولين بالمجلس.