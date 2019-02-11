نائب رئيس الوزراء يجتمع مع وزيرة الجيوش الفرنسية

الدوحة - قنا: اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع مع سعادة السيدة فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسيّة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدّات في المنطقة. حضر الاجتماع عددٌ من كبار الضباط في القوات المُسلحة.

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