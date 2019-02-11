النائب العام يستقبل رئيس المدرسة العليا للأعمال «باريس - أوروبا»

الدوحة - قنا: اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أمس، مع السيد كريستيان مويون رئيس المدرسة العُليا للأعمال «باريس - أوروبا». جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك وسبل توثيق التعاون في مجال البرامج التدريبيّة والعمل الأكاديمي.

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