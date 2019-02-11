ذهبية عربية لعنابي المبارزة

متابعة - السيد بيومي

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حقق منتخبنا لناشئي المبارزة إنجازاً جديداً بالفوز بالميدالية الذهبية لمنافسات الفرق على حساب المنتخب الكويتي بالفوز بنتيجة 45-35 في إطار منافسات البطولة العربية للمبارزة للأشبال والناشئين المقامة حالياً بالكويت والتي انطلقت الجمعة وتستمر حتى 13 فبراير الحالي بمشاركة 9 فرق عربية وهي: قطر، والكويت، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وفلسطين، والعراق، ولبنان وسوريا.. وبذلك يرتفع رصيد بعثتنا في البطولة إلى ثلاث ميداليات فبخلاف ذهبية الفرق التي تحققت أمس كان اللاعبان خالد عارف وعبدالله إسماعيل قد حققا ميداليتين فضيتين في منافسات الفردي. يذكر أن البعثة العنابية برئاسة عبدالله علي الغانم المعاضيد المدير التنفيذي للاتحاد القطري لرفع الأثقال والمبارزة وفهد الملا عضو مجلس الإدارة والمدربين الفارو فيليبي ورودي نيجاس واللاعبين حسين المطوع وفيصل السويدي وخالد عارف وعبدالله إسماعيل ومحمد مشعل وأحمد عبدالرحمن التميمي ومعهم اللاعبات لينا البوعينين وهيا دياب وسارة دياب. وتتواصل اليوم منافسات البطولة في سلاح الابيه، حيث يشارك في مباريات اليوم كل من اللاعبين محمد مشعل وأحمد التميمي في فئة تحت 17 سنة، ولدى السيدات تشارك في منافسات اليوم كل من هايا ذياب وشقيقتها سارة ذياب في فئة تحت 17 سنة.

وعبّر خالد عيسى الحمادي أمين السر العام للاتحاد القطري لرفع الأثقال والمبارزة، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه لاعبو المنتخب القطري في البطولة العربية بالكويت.

وقال الحمادي، إن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ بل هو ثمرة مجهودات مدربي لاعبي المنتخب وإداريي الاتحاد القطري لرفع الأثقال والمبارزة.