انطلاقة عرباوية رائعة في دوري الطاولة

متابعة - صابر الغراوي

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حسم النادي العربي ديربي كرة الطاولة وهزم الريان بنتيجة 3 1 في افتتاح قص فريق العربي شريط مباريات مرحلة الذهاب للدوري الممتاز بفوز مهم على الريان بنتيجة 3/‏1 في المباراة التي جمعت بينهما على صالة مركز الإعداد والتدريب في رأس أبوعبود، كما فاز نادي قطر على الخور بنفس النتيجة.

وحسم المحترف الصيني للعربي لاي جيازين الفوز للعربي على حساب الريان بعدما تغلب أولا على خليفة ناصر ٠/‏٣ في اللقاء الأول، لكن محترف الريان تعادل بفوزه على صلاح السندي ٠/‏٣ ، وأعاد جيرمين شميث العربي للتقدم بالفوز على فهد المغني ٣/‏٠ ، قبل أن يحسم لاي جيازين الفوز للعربي بفوزه على محترف الريان فانج بنتيجة ٢/‏٣ ليقود فريقه لأول انتصار في الدوري هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية نجح نادي قطر في إحباط مفاجآت الخور الصاعد وتغلب عليه بنتيجة ١/‏٣ بعدما تفوق محمد عبدالوهاب في اللقاء الأول على محترف الخور شين روي بنتيجة ١/‏٣ ،كما فاز شيو رويفينج لاعب قطر على حمدان أحمد لاعب شباب الخور ٠/‏٣ ،لكن عدّل عبدالله بدر السادة النتيجة وفاز في اللقاء الثالث على عبدالرحمن المالكي لاعب فريق نادي قطر بنتيجة ٠/‏٣ ، قبل أن يحسم محترف نادي قطر رويفينج النتيجة لمصلحة فريقه ويتغلب بسهولة على محترف الخور ٠/‏٣ .

وفي الدرجة الأولى حلق الأهلي مبكراً في الصدارة بانتصارين حققهما على حساب الشمال والغرافة بنتيجة ١/‏٣، فيما فاز الوكرة بصعوبة على الشمال بنتيجة ٢/‏٣ .

ويبدو أن صراع التأهل للدوري الممتاز سيكون قوياً هذا الموسم في ظل تدعيم الأهلي صفوفه باللاعب الصيني المخضرم شين زين الذي خاض ٤ لقاءات أمس فاز فيها جميعاً بنتيجة ٠/‏٣ ليؤكد أنه إضافة قوية لصفوف الأهلي.

أما الوكرة فاعتمد على مدرب فريق البراعم فلونج شي الصيني كلاعب محترف ولكنه خسر أمام نديم الهاشمي لاعب الشمال ٠/‏٣ ووضع فريقه في مأزق خلال أمس وكاد أن يخسر مباراة الشمال لولا اللقاء الفاصل الذي حسمه حمزة إسماعيل بفوزه على سالم مبارك السادة بنتيجة ٠/‏٣ لتنتهي المباراة للموج الأزرق بنتيجة ٢/‏٣.