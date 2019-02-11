المجمعات تطرح كميات إضافية من الملابس والأحذية الرياضية

الدوحة - الراية:

تشهد محلات بيع الملابس والأحذية والأجهزة الرياضية بالأسواق والمجمعات التجارية إقبالاً كبيراً من المؤسسات والمُواطنين والمُقيمين على شراء مُستلزمات الاحتفال باليوم الرياضيّ.

وساهمت العروض الترويجية والتخفيضات التي قدمتها المحلات الرياضية على زيادة المبيعات بصورة كبيرة خلال الأيام الحالية بما يؤكّد مجدداً أن الاحتفالات باليوم الرياضي تُسهم بشكل كبير في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

ولم تخلُ محلات الملابس الرياضية من متسوقين خلال الساعات التي تسبق الاحتفال باليوم الوطني ما بين باحث عن ماركات شهيرة وآخر يريد الاستفادة من العروض الترويجية في توفير ملابس رياضية لأسرته حتى تكتسي الاحتفالات الرياضية بالصبغة الحالية.

واستبقت المحلات الكُبرى الاحتفالات باليوم الرياضي بطرح كميات كبيرة من الملابس والأجهزة والأحذية ووسائل الترفيه المُناسبة وسعت إلى جلب كميات إضافية من الأسواق العالمية لتلبية الاحتياجات المحلية المُتزايدة

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت هي الأخرى حاضرة بقوة في توفير مستلزمات الاحتفال باليوم الرياضي من خلال عروض ترويجية للمحلات الكُبرى بالدوحة أو الشراء مباشرة من أشهر المواقع العالمية المُتخصصة.

وسعى كثيرون إلى تدبير ملابس رياضية عبر هذه المواقع للاستفادة من فروق الأسعار بينها وبين نظيرتها بالدوحة.

وتأتي الاحتفالات باليوم الرياضي التي يخرج فيها المُواطنون والمُقيمون إلى الساحات العامة والحدائق لمُمارسة الرياضة، وهو عطلة رسمية في البلاد.

وكانت دولة قطر سباقة إلى اختيار يوم وطني للرياضة، ويكون عطلة رسمية للجميع، حيث صدر بذلك مرسوم أميريّ في ديسمبر 2011 بتخصيص يوم رياضي للدولة، ويكون في الثلاثاء الثاني من فبراير.

وتنظيم هذا اليوم جاء «لإعلاء شأن الرياضة بما تمثّله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة»، وتوعية للمُواطنين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام.

وتتحوّل قطر في هذا اليوم إلى ساحة كُبرى تستقبل عشّاق الرياضة من كل الأعمار، حيث تفتح الميادين والمنشآت الرياضية في مُختلف أنحاء البلاد لمُمارسة الرياضة بمُختلف أنواعها أمام كافة الفئات، صغاراً وكباراً لمُمارسة رياضات جماعية وفردية، في حين يتم توزيع عبوات المياه والعصائر والقمصان الرياضية على المُشاركين.

كما يشارك كبار المسؤولين في الدولة في المسابقات الرياضية هذا اليوم، -منذ بدء الاحتفال بهذا اليوم ـ بمُمارسة عدد من الأنشطة الرياضية المنظمة في هذا اليوم، ويشاركون الأطفال والمواطنين والمقيمين فرحتهم.

وبحسب مُتابعة لـالراية الاقتصادية فإن نتائج إطلاق اليوم الرياضي بدأت تظهر بوضوح على المُجتمع، حيث «ثبتت المؤسسات يوماً في الأسبوع لممارسة الرياضة، وبدأت بعض المؤسسات تبني مراكز تدريب خاصة بها، فضلاً عن بعض الوزارات التي بدأت تخصص غرفاً للتدريب على غرار تلك الموجودة في الأندية الرياضية».

كما تنامى الوعي لدى الناس بأهمية المأكولات الصحية، وكشف جهاز قطر للإحصاء في استبيان عن انخفاض في نسبة السمنة وزيادة في عدد مُمارسي الرياضة.

وتسعى قطر لإثبات أنّ الرياضة ليست حكراً على المُحترفين واللاعبين فقط، بل هي حقّ لكل إنسان أيضاً.

تشمل برامج لياقة بدنية وترفيهية

أنشطة متنوعة في طوار مول

الدوحة - الراية:

أعد طوار مول، الوجهة الرائدة في التّسوق والترفيه في قطر، مجموعة من أنشطة الترفيه التفاعليّة واللياقة البدنية غير المسبوقة، وذلك لتشجيع العائلات والأطفال وجميع أفراد المُجتمع لمُمارسة الرياضة خلال زيارتهم لطوار مول، وذلك احتفالاً باليوم الرياضيّ للدولة.

ويستثمر طوار مول شهرته المرموقة في تنظيم الفعاليات المُختلفة، خاصةً في اليوم الرياضي للدولة، حيث أتم استعداداته المُتنوّعة للاحتفال باليوم الرياضي هذا العام، والتي توفر للزوّار الحصول على أفضل تجربة ترفيهية مع مُمارسة الأنشطة الرياضية عند زيارتهم للمول، وتشجيعهم على بذل جهد نشط لتبني أنماط حياة صحيّة.

ويمكن للعائلات المُشاركة في الفعاليات، الانضمام إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتنافسية، بما في ذلك سباق التتابع، وسباق الأجولة (الأكياس)، وسباق البيض والمعلقة، بالإضافة إلى سباقات كرة قدم الطاولة.

وقال السيد جاسم جبر طوار الكواري، رئيس مجلس إدارة طوار مول: «يعتبر الحفاظ على نمط حياة أكثر صحة محوراً رئيسياً لعملنا في المول، حيث نسعى لتعزيز الصحة المُستدامة لعملائنا وزوارنا، فقد تمّ تصميم المول بطريقة فريدة، بحيث يشكل توازناً مهماً بين صحة عملائنا من جانب، وتجربة التسوّق التي يحصلون عليها من جانب آخر، مُشيراً إلى أنه لا توجد فرصة أفضل للتعبير عن امتناننا لجمهور قطر وضمان رفاهيته، أفضل من اليوم الرياضيّ للدولة».

برامج تنافسية ومسابقات في كتارا

الدوحة - الراية:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن استكمال استعداداتها للمشاركة بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، في الحي الثقافي (كتارا).

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، تكريساً لمفاهيم الرياضة المجتمعية وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الإنسان الركيزة الأولى لبناء مُجتمع صحي وسليم قادر على المُساهمة في مسيرة التنمية المُستدامة للدولة.

وتحتفل الوزارة باليوم الرياضي لهذا العام عبر تنظيم عددٍ من الأنشطة الرياضية والمُسابقات الترفيهية والتنافسية، في خُطوة منها لتوسيع قاعدة المُشاركين من أفراد المُجتمع في مُمارسة الرياضة والأنشطة البدنية ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الرياضة ودورها في حياة الإنسان اليومية وتشجيعهم على مُمارستها طوال العام، فضلاً عن تعزيز قيم التعاون وتنمية رُوح المُشاركة بين كافة أفراد المُجتمع في جوّ من الألفة والمرح.

أوريكس روتانا: 50% خصومات بنادي اللياقة

الدوحة - الراية:

أعلن أوريكس روتانا، عن باقة من العروض الخاصة والأنشطة احتفالاً بالنسخة الثامنة لليوم الرياضي للدولة، بهدف تحفيز مُختلف شرائح المُجتمع من مواطنين ومقيمين لمُمارسة الرياضة واعتماد أسلوب حياة صحيّ. وأطلق أوريكس روتانا مجموعة من العروض تشمل خصماً 50 % في الفترة الممتدة من 8 فبراير وحتى 16 فبراير على قيمة الاشتراك السنوي لعضوية نادي «بودي لاينز» للياقة والصحة البدنية. هذا، وستقوم إدارة الفندق بدءاً من 11 فبراير وحتى 13 فبراير، بتخصيص قوائم طعام صحية في مرافق نادي «بودي لاينز» ومقهى «سكاي لاونج» ومطعم «ذا سيلير»، و«حديقة النافورة»، كما سيتمّ تخصيص منصة للمأكولات الصحية في مطعم «تشويسز» خلال وجبتَي الإفطار والغداء بأسعار تنافسيّة.

فعاليات رياضية وترفيهية بالمرقاب مول

الدوحة - الراية:

ينظّم المرقاب مول احتفالاً بمُناسبة اليوم الرياضي على مدار ثلاثة أيام مليئة بالفعاليات المُميزة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة والمُجتمع. مُشيراً إلى أنّ النشاطات المُقدّمة تشمل تحديات رياضية مثيرة، ووجبات صحية مُتميزة، والعديد من البرامج الترفيهية المخصصة للعائلات والأصدقاء.

تبدأ الفعاليات بعد غدٍ مع تحدٍّ مثير في رياضة كرة القدم، حيث يمكن للاعبين اختبار مهاراتهم والحصول على العديد من الجوائز. كما يتخلل النشاطات تمرين منشط لرياضة الزومبا في طابق الميزانين.

وللضيوف الأصغر سناً، يستضيف المول فعاليات ترفيهية وأماكن لعب مخصصة للأطفال، في حين أن سباقات الدراجات سوف تملأ المركز التجاري بالحيوية والنشاط. وأخيراً، يمكن للزوار الانضمام إلى راديو أوليف سونو من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً في جولة تفاعلية حول المركز التجاري تتميز بمفاجآت خاصة على طول الطريق.

وقال روني موراني، مدير عام مجموعة «المانع» لمراكز التسوق تم إنشاء المرقاب مول بطريقة تلائم كافة احتياجات وتطلعات المُجتمع القطري بكافة شرائحه. معرباً عن سروره بتقديم مجموعة واسعة من الفعاليات احتفالاً باليوم الرياضيّ لدولة قطر.