ارتفاع أسهم 12 شركة في البورصة

الدوحة- الراية:

تراجعت بورصة قطر أمس بضغوط من هبوط القطاعات الرئيسية. سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضاً بمقدار 63.98 نقطة، بنسبة 0.61 %، ليصل إلى 10 آلاف و441.21 نقطة.

وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بمقدار 24.81 نقطة، أي ما نسبته 0.62 % ليصل إلى 3 آلاف و988.84 نقطة.

وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 22.58 نقطة، أي ما نسبته 0.71 % ليصل إلى 3 آلاف و167.46 نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وسجلت مؤشرات قطاعات البورصة تراجعاً جماعياً بصدارة العقارات بما تقرب نسبته من 2%، ثم الاتصالات بواقع 1.57%، فيما سجلت أسهم البنوك أقل التراجعات بنحو 0.16%.

وجاء سهم «العامة للتأمين» على رأس الأسهم المنخفضة للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 5.2%، فيما تصدر سهم «المناعي» الأسهم المرتفعة بنحو 2.5%.

وتقلصت سيولة البورصة إلى 105.7 مليون ريال مقابل 206.5 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول إلى 5.03 مليون سهم مقابل 8.62 مليون سهم يوم الخميس الماضي. وتصدر سهم «المتحدة للتنمية» أنشط تداولات البورصة على كافة المستويات بكميات بلغت 1.16 مليون سهم بقيمة 18.32 مليون ريال، ليرتفع السهم عند الإغلاق بنحو 1.3%.

وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 820.3 ألف سهم بقيمة 29.4 مليون ريال انخفاضاً بمقدار 5.98/‏ نقطة، بنسبة 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و798.17 نقطة. وجرى تداول 109 آلاف سهم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 6.8 مليون ريال. وسجل مؤشر القطاع انخفاضاً بمقدار 46.13 نقطة، بنسبة 0.64% ليصل إلى 7 آلاف و147.1 نقطة.