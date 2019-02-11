1.54 مليار ريال أرباح الكهرباء والماء القطرية

الدوحة -قنا:

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية نتائجها المالية عن العام الماضي 2018، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ ملياراً و537 مليون ريال وذلك مقابل مليار و616 مليون ريال عن عام 2017، كما بلغت المبيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 2 مليار و601 مليون ريال مقابل 3 مليارات و71 مليون ريال لعام 2017. وأوضحت الشركة في بيان أمس أن ربحية السهم عن العام الماضي بلغت 13.97 ريال للسهم الواحد، مقابل 14.69 عن عام 2017. وبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت، قرر مجلس الإدارة تقديم توصية إلى الجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما يعادل 77.5 من القيمة الاسمية للأسهم.

ويأتي إعلان النتائج المالية للشركة عقب اجتماع مجلس إدارتها مساء أمس برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس إدارة الكهرباء والماء القطرية، حيث ناقش المجلس أداء الشركة ونتائجها المالية للعام المالي 2018، واعتمد الميزانية العمومية بعد مراجعتها من قبل مراقبي حسابات الشركة. وقد اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن عام 2018 والخطة المستقبلية لاستثمارات الشركة وموقفها المالي على مدى العشرة أعوام القادمة، كما اطلع على عروض مكاتب التدقيق واعتمد توصية بتعيين المدققين لعام 2019 وذلك لعرضها باجتماع الجمعية العامة المقـرر عقده في يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر مارس المقبل.

واطلع المجلس كذلك على سير العمل بمشروعات الشركة المختلفة محلياً كمشروع أم الحول للطاقة والذي تم الانتهاء منه وأبدى ارتياحه لإنجاز هذا المشروع قبل صيف عام 2018، كما اطلع على آخر التطورات الخاصة بمشروع الطاقة الشمسية بمشاركة قطر للبترول تنفيذا للتوجيهات السامية بإنهاء أول مشروع للطاقة الشمسية مع عام 2020 وتطبيقاً لسياسة الشركة باستغلال الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية، للارتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والعمل على تنويع مصادر الدخل.

كذلك اطلع المجلس على عائدات نبراس للطاقة والتي تملك الكهرباء والماء القطرية 60% من أسهمها وناقش استثماراتها الخارجية في مشروعات الكهرباء والماء، حيث أنجزت الشركة معظم الاستثمارات المتوقعة لها في العديد من الدول مثل إندونيسيا وهولندا، وتتفاوض حاليا لتقديم عروض لشراء حصص في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء والتي تتوقع الشركة أن تحقق عائداً إضافياً.