قطر تشارك في أعمال مؤتمر القيادات العربية

القاهرة - ‏قنا:‏

انطلقت أمس بمقر جامعة الدول العربية، أعمال مؤتمر «القيادات العربية رفيعة المستوى»، الذي ينظمه البرلمان العربي لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين.

وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من مجلس الشورى يرأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. ويهدف المؤتمر إلى إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي «الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات» التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل.