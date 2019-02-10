الافتتاح الجزئي للمشروعات .. مسكنات مزعجة

كتب - عبدالحميد غانم:

أكد خبراء ومهندسون لـ الراية أن الافتتاح الجزئي للمشاريع ثم تركها مهملة دون استكمال لفترات زمنية طويلة يكشف سوء التخطيط، لافتين إلى الآثار السلبية التي تشمل إغلاقات والتحويلات المرورية العديدة التي تسبب معاناة المواطنين والمقيمين.

وأشاروا إلى أن الافتتاح الجزئي يساهم في تراخي المقاول والمشرف على المشروع وعدم استكمال المشروع في المواعيد المقررة لأنه يحرره من الضغط والرقابة والمتابعة بصرف الأنظارعن المشروع إلى مشاريع أخرى.

وأكدوا أن الافتتاحات الجزئية للمشاريع مجرد مسكنات وحلول مؤقتة للمشكلة لأن تلك المشاريع يتم إهمال استكمال تنفيذها خاصة الشوارع الداخلية والبنية التحتية داخل المناطق السكنية.

وأشاروا إلى أن الافتتاح الجزئي لشارع الخورالساحلي الجديد لم يحل مشكلة الزحام، نظرًا لإغلاق تقاطع الدحيل والجوازات ما أدى إلى حالة من الإرباك المروري وأصبح الدخول والخروج من طريق واحد فقط ما أدى إلى خنق المدينة.

وأوضحوا أن هناك فرقاً كبيرًا بين الافتتاح المرحلي للمشاريع الاستراتيجية الكبرى وما تتطلبه الضرورة والمصلحة العامة خاصة أن تنفيذها يأتي على عدة مراحل، ومابين الافتتاح الجزئي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الشوارع الرئيسية والجسور والشوارع الداخلية والفرعية ومشاريع البنية التحتية التي تنفذ وسط الأحياء السكنية لاسيما أن افتتاحها دون استكمالها فيما بعد يمثل إشكالية كبرى للمواطنين.

وأشاروا إلى إنجاز أعمال الرصف في بعض الشارع وافتتاحها أمام حركة السير دون استكمال التجميل والإنترلوك وجوانب الطريق والإنارة والتشجير ووجود بروز واضح في مناهل الصرف الصحي أعلى من منسوب الشارع.

وأكدوا أن بعض المشاريع يستغرق العمل بها والانتهاء منها سنوات طويلة، ومن الخطأ منع استغلال المرافق المنتهية والجاهزة للاستخدام حتى الانتهاء من كافة الأعمال خصوصًا الأعمال التجميلية والفرعية كالتشجير والمماشي وجوانب الطريق.

وأشاروا إلى خطورة التهاون وضعف الرقابة على المشاريع بعد افتتاحها جزئيًا.. مطالبين بتشديد الرقابة والمتابعة الدائمة على المشاريع لمواصلة استكمالها، إضافة إلى محاسبة المقصرين حتى يتم إنجاز المشروع بشكل كامل وفق جدولها الزمني وبالجودة المطلوبة.

ودعوا للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتفادي التأخير الحاصل الآن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمناطق وتدفعنا الظروف لافتتاحها جزئيًا باعتبارها مشاريع ذات طبيعة عادية وغير معقدة يجب الانتهاء منها في أسرع وقت.

وطالبوا بتعزيز خبرات المشرفين ومديري المشاريع والمصممين ومراجعة التصاميم والعمل على تقوية موظفي ومهندسي إدارة المشاريع في كل جهاز وتأهيلهم وتدريبهم بالشكل الأمثل للقيام بواجبات إدارة المشاريع بصورة جيدة.

المهندس جاسم المالكي: استكمال المشاريع قبل افتتاحها أفضل

يقول المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الأولى: خطت هيئة الأشغال العامة خطوات جريئة في افتتاح العديد من المشاريع مثل الأنفاق والجسور والطرق والمشاريع الاستراتيجية الكبرى قبل اكتمالها كليًا وذلك لتسهيل حركة السير وحل جزء كبير من الاختناقات المرورية على أن تستكمل هذه المشاريع وفق برامج تم إعدادها من قبل الهيئة وهذا أمر جيد لا جدال فيه.

ويضيف : لكن الافتتاح الجزئي لهذه المشاريع قد يأخد الجانب السلبي وهو متى يتم الاستكمال الكلي لهذه المشاريع بعد التشغيل فهو يكون صعبًا أحيانًا في ظل ما تواجهه حركة سير المركبات من ازدحام واختناقات مرورية وقد يفسر إلى أن الافتتاح الجزئي قد يكون السبب في أن بعض المشاريع تأخر وصول بعض المواد والقطع الإنشائية الخاصة بها من خارج البلاد نتيجة الحصار وهذا لايعكس الحقيقة لأن المشاريع ولله الحمد تسير بشكلها الطبيعي دون أي عوائق.

ويقول: لكن من الناحية العملية من المفترض أن تستكمل هذه المشاريع بالكامل قبل تشغيلها وفق البرامج والزمن المتفق عليه عقديًا دون تضرر أي من المنتفع والمقاول وهذا هو الأفضل والنموذج الأمثل بالنسبة لنا.

وأكد أن المسؤولين بهيئة أشغال يقومون بافتتاح جزئي للمشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة أو العادية سواء كان ذلك في مشروعات البنية التحتية بالمناطق الجديدة أو الشوارع الداخلية أو بعض الشوارع الرئيسية دون استكمالها يؤدي إلى خلق حالة من المعاناة الشديدة للناس، خاصة إذا كان المقاول أوالشركة المنفذة تنتهي مثلا من أعمال الرصف ولا تركب الإنترلوك والإنارة وتترك منهولات الصرف مهملة وبارزة عن منسوب الطريق كما رأينا في بعض المناطق وهذه إشكالية كبيرة يعاني منها الناس.

إبراهيم المهندي: الافتتاحات الجزئية تشجع المقاول على التراخي

يرى إبراهيم الحمدان المهندي -مقاول ورجل أعمال- أن هيئة أشغال تبذل جهودًا كبيرة في هذا السياق للقضاء على هذه الإشكالية وتعمل دائمًا على إنجاز المشروع بشكل تام بحيث لايكون هناك افتتاح جزئى إلا في أضيق نطاق تقتضيه ضروريات العمل والمصلحة العامة.

ويقول : المشاريع الكبيرة يصاحبها إزعاج كبير من الإغلاقات والتحويلات الكثيرة فهى تعطل وتزيد من الازدحام المروري والتكدس لفترة معينة ولكننا دائمًا ننظر إلى المستقبل لتكون هذه المشاريع التي تزعجنا اليوم لبعض الوقت هي الحل الدائم والنموذجي.

ويضيف: هناك إغلاقات بالفعل منها على سبيل المثال الإغلاق الكامل لشارع الخور الساحلي الجديد ما أدى إلى عمل حالة من الإرباك لمدينة الخور وأصبح الدخول والخروج من طريق واحد فقط، ما أدى إلى خنق المدينة، والافتتاح الجزئي للشارع الجديد لم يحل مشكلة الخور! وأضاف : هناك إغلاق آخر لتقاطع الدحيل والجوازات وهو مدخل الخورالوحيد إلى الدوحة، وفتح طرق جانبيه يخنق الطريق نفسه وكان الأفضل بالنسبة لنا الانتظار 6 أشهرحتى يفتتح طريق الخورالساحلي بشكل كامل ومن ثم البدء في إغلاق تقاطع الدحيل والجوازات.

وأكد أن الافتتاحات الجزئية هي مجرد مسكنات وحل مؤقت للمشكلة لأن هذه المشاريع تهمل وتترك بعد ذلك دون استكمال خاصة الشوارع الداخلية والفرعية والبنية التحتية داخل المناطق، وبالتالى يجب العمل على إنجاز المشروعات بأسرع وقت.

وقال : لاحظنا أن الافتتاح الجزئي يقود إلى التراخي في استكمال المشروع فيما بعد من جانب المقاول لأنه يقلل من عملية الضغط والرقابة والمتابعة عليه وصرف الأنظارعن المشروع إلى مشاريع أخرى بينما المشروع ما زال مختنقا بفتح جزء معين منه أو أحيانًا فتح حارتين من شارع 4 حارات.

المهندس محمد المهندي: الافتتاح الجزئي يقلل الرقابة على المراحل الباقية

المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي، خبير هندسي وإدارة مشاريع يقول: نحن لا نستطيع منع الافتتاح الجزئي أو المرحلى للمشاريع خاصة الكبيرة والاستراتيجية لأن العقود تنص على ذلك وأحيانًا الافتتاح يكون في صالح المشروع والمجتمع بشكل عام، لكن إذا كانت العقود تنص على أنه يحق لمنفذ المشروع تسليمه بعد الانتهاء من معظم الأعمال تسليمًا مبدئيًا إذا لم يكن هناك ما يعيق المالك من استخدام المشروع، لأنه هذا من صالح المالك أحيانا إذا كان المشروع ربحيًا.

ويضيف: لكن من المفترض وضع شرط في المواصفات الخاصه للمشروع، خاصة مشاريع الطرق بأنه لا يجب تسليم أو استلام المشروع إلا إذا تم إنجازه بنسبة 100 % لأن الافتتاح الجزئي هنا تواجهه مشكلة كبيرة وهي أن المشروع يتم إهماله بعد الافتتاح دون استكمال لفترة زمنية طويلة وهذا يتسبب في معاناة للمواطنين والمقيمين وفي نفس الوقت يؤثر بالسلب على الجزء الذي تم افتتاحه بحيث يتم استهلاكه من ضغط العمل عليه خاصة إذا كان شارعًا وبالتالي سيحتاج إلى صيانة جديدة قبل استكمال المشروع ككل.

وأضاف: نحن لا نستطيع تغيير المواصفات العالمية التي تستند عليها الشروط العامة لمواصفاتنا في المشاريع، لكن يحق لنا وضع أي شرط نراه مناسبًا في المواصفات الخاصة للمشروع، ربما ذلك قد يؤثر على السعر بالزيادة ولكنه يحقق الهدف الذي نريده وهو إنجاز المشروع وتسليمه وتشغيله بكامل طاقته.

ويرى المهندي: أن بعض العقود تمنح الحق في الافتتاح الجزئي أو التسليم المبدئي أو المرحلي، ولكن الأهم هنا هو تأخير المنفذ في التسليم النهائي للمشروع حيث إن الافتتاح الجزئي للمشروع يقلل من فرص الرقابة على المقاول ويجعله يهمل العمل بالمشروع ويفتح العمل بمشاريع أخرى لأنه لاتوجد رقابة عليه وهنا يعتقد المقاول وكذلك المشرف على المشروع أنه بمجرد الافتتاح الجزئي فإن المشروع في حكم المنتهي وهنا المشكلة الكبرى التي نعاني منها لأن المشروع سيهمل لفترة طويلة دون استكمال.

وطالب بالتشديد في الإشراف والمتابعة للمشاريع والرقابة عليها بعد التسليم حيث إن العقود تعتبر سارية حتى انتهاء الـ 400 يوم وهي فترة الصيانة، كما يجب تعزيز خبرات المشرفين ومديري المشاريع والمصممين ومراجعة التصاميم بدقه ونضع شرط الاستكمال النهائي للمشروع ليكون في نفس وقت التسليم لأن أي افتتاح جزئي معاناه إهمال وترك المشروع بعد ذلك وعليه فالرقابة والمتابعة تؤدي إلى استكمال مراحلة خلال فترة الصيانة.

ودعا إلى العمل على تقوية موظفي ومهندسي إدارة المشاريع في كل جهاز وتأهيلهم وتدريبهم بالشكل الأمثل للقيام بواجبات إدارة المشاريع بصورة جيدة حيث إن إدارة المشاريع تشمل الاستلام والتسليم للمشاريع وعمل التصاميم والإشراف.

المهندس محمد النعيمي : مطلوب الالتزام بالجداول الزمنيـــة للمشــاريـــــع

يقول المهندس محمد حسن النعيمي، محكم هندسي معتمد وعضو اتحاد المهندسين العرب: تشهد قطر حاليًا نهضة عمرانية ضخمة ومشاريع استراتيجية وتطلعات طموحة من خلال القيام بمشاريع كبرى خاصة في مشاريع البنية التحتية وذلك عن طريق تنفيذ استراتيجية هيئة الأشغال العامة وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع كأس العالم2022 بالتزامن مع تنفيذ رؤية قطر2030 الأمر الذي يشكل ضغطا هائلاً على هيئة الأشغال العامة وقطاعات البنية التحتية وتصبع بذلك غير قادرة على تنفيذ أغلب المشاريع في الوقت المحدد لها ما يسهم في ازدحام الطرق والمرافق العامة خاصةً أوقات الذروة.

ويضيف: تحت هذا الضغط الشديد تضطرأشغال إلى افتتاح بعض المشروعات جزئيا خاصة الصغيرة والمتوسطة دون استكمالها، فضلاً عن ذلك فقد يساهم التأخير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في حصول مشاكل سلبية خاصة للطرق التي تنفذ أجزاء منها ونرى تلك السلبية واضحةً عند هطول الأمطار وعجز تلك الطرق عن توفير الانسيابية في حركة سير السيارات ومستخدمي الطريق.

ويقول: للتقليل من الآثار السلبية التي نواجهها بسبب تأخير تنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصًا مشاريع البنية التحتية في هذه المرحلة تحديدًا ونحن مقبلون على استحقاقات رياضية ودولية هامة كتنظيم معرض الإكسبو وتنظيم كأس العالم 2022، ولذلك يجب الالتزام الجدي بالجداول الزمنية التي تحدد مراحل تنفيذ تلك المشاريع في وقتها دون تأخير مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من الخبرات الفنية ذات الكفاءة العالية التي سبق أن أدارت وأنجزت عددًا من المشاريع في وقتها دون تأخير كما يجب إيجاد حلول جذرية ومعرفة الأسباب وراء تأخير تنفيذ المشاريع القائمة حاليًا والالتزام بالجدية في محاسبة الشركات التي تعودت على تنفيذ المشاريع متأخرة عن جداولها الزمنية لتجنب الافتتاح الجزئي ومعاناة الناس.

المهندس خالد النصر: تعديل التصاميم يوقف تنفيذ المشاريع

يقول المهندس خالد النصر، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين : الافتتاح الجزئي للمشروعات العادية قبل اكتمالها يزيد من معاناة الناس خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء بالشوارع الداخلية والفرعية أو وسط المناطق، والأهم أن العمل يتوقف بهذه المشاريع وعدم استكمالها بعد الافتتاح الجزئي، وهو مايؤثر على حياة الناس ويرفع من معاناتهم بجانب زيادة الاختناقات المرورية والتكدس والازدحام وتأخير الناس عن أعمالهم.

ويضيف : لكن فى المشاريع الكبري الأمر مختلف، حيث إن افتتاح المشاريع الاستراتيجية جزيئًا أو مرحليًا هو جزء من الإجراءات المتفق عليها بين المالك والمقاول إما تعاقديًا في معظم الأحيان أو بالاتفاق المتبادل حسب سير أعمال المشروع ويكون نتيجة الوصول أو اكتمال حدث رئيسي في برنامج المشروع (Milestone) يمكن وضعة تحت استخدام العامة لاكتماله ولا يؤثر على باقي أعمال المشروع.. مثال على ذلك في مشاريع الطرق الضخمة، والمدارية ولوسيل والأنفاق والجسورحيث يكون للنفق وقت لاكتماله وافتتاح مغاير للجسر ومغاير للتقاطعات والشوارع الفرعية، وهنا وجب على المقاول استكمال وافتتاح الجزء حسب ما خطط له من البداية.

ويواصل : لافتتاح المشاريع أسباب وفوائد كثيرة حيث إن كلنا نعلم أن القيام بمشاريع البنية التحتية يؤثر على سير حركة المرور في تلك المناطق التي تقام فيها خصوصًا أن ذلك يكون بعمل تحويلات معقدة أحيانا للسير، وعند افتتاح أي من أجزاء تلك المشاريع جزئيًا فإن سير المرور يكون أكثر سلاسة في تلك الاتجاهات التي تم افتتاحها ولكن شرط ألا تهمل ويترك العمل بها بعد ذلك دون استكمال، خاصة أن افتتاح أجزاء من المشروع ربما تسمح ببداية مشاريع أخرى مرتبطة ومتوقفة على ذلك الجزء في الخطة العامة للمنطقة.

وتابع المهندس النصربالقول: إن بعض المشاريع يستغرق العمل بها والانتهاء منها سنوات، وبذلك فمن الخطأ منع استغلال المرافق المنتهية والجاهزة للاستخدام حتى الانتهاء من كافة الأعمال خصوصًا الأعمال التجميلية والفرعية كالتشجير والمماشي وجوانب الطريق والأرصفة والإنترلوك.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات يتم تغيير بعض تصاميم بعض المشاريع أو إضافة بعض الأعمال عليها للمقاول أو وجود اختلافات ونزاعات على الأعمال ما يؤدي إلى توقف العمل بجزء من هذه المشاريع، وبذلك فإن عدم افتتاح جزء حسب البرنامج أو عند الانتهاء قد يبقيه مغلقًا ومرتبطًا بأعمال وأمور أخرى دون استفادة منها وبشكل يؤثرعلى انسيابية حركة المرور دون مبرر.

المهندس أحمد الجولو: لا مشاكل في افتتاح مراحل المشاريع الكبرى

يرى المهندس أحمد الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب أن كل مشروع له وضعه وظروفه الخاصة سواء الهندسية أو الاستراتيجية فيما يتعلق بافتتاح المشاريع الهندسية جزئياً، فمثلاً بالنسبة للمشاريع الضخمة والمعقّدة والتي تحتاج إلى وقت طويل للانتهاء منها فإنه يفضّل افتتاحها جزئياً لتسهيل حركة السير حيث إنه ليس بالإمكان الانتظار طويلاً لسنوات حتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل، وهذا ينطبق على مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق وأنه لابد من تعاون الجميع في تنفيذ هذه المشروعات كالجهات التنفيذية والمرتبطة بالمشروع وكذلك المواطنين والمقيمين.

وقال: نحن لنا في ذلك تجربة سابقة في عدة مناطق سكنية وتجارية، ففي بعض المشاريع كان لا بد من الافتتاح الجزئي لها، لكن من الأفضل دائماً بكل تأكيد الانتهاء من المشاريع بالكامل قبل افتتاحها وذلك تسهيلاً وتيسيراً على الناس وحتى للمقاول المنفذ للمشروع، لأن افتتاح جزء من المشروع ثم إهماله وتركه دون استكمال يمثل إشكالية كبرى للجميع خاصة لأهالي المنطقة ومعاناتهم اليومية في الدخول والخروج، والإشكالية الكبرى إذا كانت هناك مناطق أخرى مرتبطة بهذا المشروع.

ويضيف: أما من ناحية معاناة الناس وكثرة الاختناقات المرورية بسبب الافتتاح الجزئي فإن هذا يحدث في جميع المشاريع الضخمة والاستراتيجية والحيوية، وعلينا الصبر والتحمّل فهذه ظاهرة تحدث في جميع دول العالم خاصة أننا مقبلون على استحقاقات والتزامات ضخمة منها بالطبع مونديال قطر 2022.

وأضاف: لكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغير الاستراتيجية وغير الضخمة فإنه لابد من الانتهاء منها كاملة وافتتاحها بشكل تام وليس بشكل جزئي وفي أسرع وقت ممكن، لتفادي الإزعاج والازدحامات المرورية، ولا يجوز أبداً افتتاح جزء منها ثم تركها دون استكمال لشهور طويلة أو ربما لسنوات.

ويواصل: كذلك أيضاً لا بد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفادي التأخير الحاصل الآن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمناطق. إذن يمكننا تقسيم المشاريع إلى مشاريع حيوية وضخمة والتي تتطلب في بعض الأحيان افتتاحها جزئياً لتفادي الإشكاليات والازدحامات المرورية التي تحدث، ومشاريع ذات طبيعة عادية وغير معقّدة حيث يجب الانتهاء منها في أسرع وقت لتفادي التعطيل والتأخير والمعاناة للناس.

سعيد الهاجري: عدم استكمال تطوير الشوارع أحد السلبيات

يقول سعيد راشد الهاجري، رجل أعمال وعضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية: بالفعل هناك حالة مُعاناة للمواطنين والمقيمين من الافتتاح الجزئي للمشاريع خاصة الشوارع الداخلية ومشاريع البنية التحتية بالمناطق الجديدة، وهذا يقوم على افتتاح أشغال للمشروع جزئياً ثم إهماله وعدم استكماله بعد ذلك وهذا أمر خطير وغير صيح لأنه يؤدي إلى حالة معاناة للناس وزيادة الازدحام المروري والتكدس في هذه الشوارع. ويضيف: نحن ضد الافتتاح الجزئي لمشاريع بعينها ثم يتوقف المشروع دون استكمال وهذا ما لاحظناه ورأيناه في أكثر من شارع، فالمقاول ينتهي من إنجاز أعمال الرصف ويتم افتتاح الشارع أمام المارة وحركة السير دون استكمال الأرصفة والإنترلوك ولا حتى الطبقة الأخيرة من الرصف في بعض الأحيان، ونلاحظ بروز مناهل الصرف عن الشارع والمواقف بها رمال وإنترلوك وهذه إشكالية كبيرة تواجهنا، حتى مشاريع البنية التحتية في المناطق الجديدة يتم إنجاز جزء منها دون الأخرى مع أن هذه المشاريع حزمة واحدة مُرتبطة ببعضها البعض.

وقال: لكن هناك مشروعات إستراتيجية كبرى تكون الخطة التنفيذية الموضوعة لها على مراحل وهذا أمر جيد، فأنت تفتتح المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا لأن هذه المشروعات هي بالأساس تخص جميع المناطق وليس منطقة بعينها مثل الطرق السريعة والطريق المداري وغيرها وهذه المشاريع لا كلام عليها إطلاقاً.

سعود آل حنزاب: تفاقم الزحام بعد الافتتاح الجزئي

يقول سعود عبدالله آل حنزاب، الرئيس السابق للمجلس البلدي المركزي: من أكبر الأخطاء التي نشاهدها الآن في المشاريع افتتاح جزء منها دون الانتهاء منها بشكل كامل خاصة المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تكون غالباً داخل المناطق السكنية وهذه مشكلة كبيرة للغاية تقودنا إلى دراسة هذه الإشكالية بشكل وافٍ لأن استمرارها يعني استمرار مُعاناة المواطنين والمقيمين من الإغلاقات والتحويلات المرورية والزحام والتكدّس داخل هذه المناطق.

ويضيف: نحن نلاحظ ونرى بأم أعيننا المشاريع التي تم افتتاحها جزئياً وتركها مهملة دون استكمال لفترة زمنية طويلة جداً لأن المقاول وحتى المُشرف على المشروع تحرّروا من الرقابة والمُتابعة بمجرّد الافتتاح الجزئي للمشروع، ولن يكونوا في عجلة من أمرهم لاستكماله.

وتابع: لا توجد مُراقبة من قبل المسؤولين على المشاريع التي تم افتتاحها جزئياً ولا توجد مُحاسبة على عدم استكمالها، لذلك يتعين أن تكون هناك مُتابعة ورقابة مُشدّدة على المشاريع التي تم افتتاحها جزئياً لمواصلة استكمالها وعدم إهمالها وكذلك ينبغي أن تكون هناك مُحاسبة على التقصير حتى يتم إنجاز المشروع بشكل كامل.

ويواصل: هناك مشكلة كبيرة في الطرق والجسور التي يتم افتتاحها جزئياً وهي أننا نجد حالة اختناق مروري وعرقلة لحركة السير بشكل غير مسبوق، وبالتالي هذه المشاريع تكون أحد أسباب الاختناق والتكدّس المروري، لذلك لا يتم افتتاح أي مشروع إلا بعد الانتهاء منه بالكامل سواء من ناحية الأرصفة والإنارة والتشجير والإنترلوك وجميع ما يلزم حول هذه المشاريع حتى تكتمل وتظهر بالمظهر المطلوب.

المهندس ناصر السويدي: افتتاح المشاريع جزئياً سلاح ذو حدين

يؤكد المهندس ناصر السويدي أن افتتاح أي مشروع جزئياً سلاح ذو حدين لأن المواطن والدولة بحاجة إلى الافتتاح السريع للمشاريع بنفس الجودة وفي التوقيت المحدّد دون تأخير، ولو كان ذلك الافتتاح جزئيًا لأن ذلك يقلل من الزحام والتكدس وكذلك الوقت، ولكن تكمن المشكلة أو الإشكالية الكبيرة هنا في عجلة سير العمل في المشروع بعد الافتتاح الجزئي وهو أن الشركة أو المقاول المنفّذ قد استلم أغلب الدفعات المالية للمشروع من الدولة بجانب أن هذه الشركة أو ذاك المقاول لديهما مشاريع في مناطق أخرى ما يؤدي إلى بإهمال المشروع الذي تم افتتاحه ولا يستكمل ويكون كل تركيزها على المشاريع الأخرى التي مازالت تنتظر منها الأموال.

ويقول: الشركات تستغل الجهات المعنية والمواطن بسبب الحاجة الماسّة إلى افتتاح أي مشروع حتى ولو كان جزئياً ولم يكتمل انطلاقاً من قاعدة «نصف الحل أفضل من أن لا يكون هناك حل بالمرة» وهذا خطأ، لذلك تجد أن أشغال والمواطنين يتساهلون في اكتمال أي مشروع حتى ولو على حساب تأخيره، وذلك بسبب حاجة المواطن إلى هذا المشروع، ثم تبدأ مُعاناتهم عندما يشعرون بالمشكلة الناجمة عن الافتتاح الجزئي للمشروع وإهماله بعد ذلك دون استكمال ربما لشهور أو سنوات.

وتابع: لذلك نجد كثيراًُ من الشوارع وبعض الأنفاق والجسور لم تكتمل، والسبب يكمن في تساهلنا وتسرّعنا في الافتتاح الجزئي بهدف العمل على راحة المواطنين والمقيمين دون أن ندرى أن هذه بداية مُعاناة وليس الراحة.

ويواصل السويدي القول: نحن نتمنى من الشركات الكبرى الالتزام بالقواعد والسياسات المفصّلة في تنفيذ أي مشروع سواء من حيث الجودة أو الوقت، فنحن نقدّر جهد هيئة أشغال والشركات المنفذة ، ولكن في المقابل على هذه الشركات احترام العقود والجدول الزمني دون تأخير، حتى نتجنّب الافتتاحات الجزئية التي تتسبّب في معاناة الناس لأننا نرى أن تأخر الشركات في التنفيذ هو سبب الافتتاح الجزئي للمشاريع.