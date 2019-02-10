أكاديمية قطر تفوز بمسابقة الروبوتات بكارنيجي ميلون

الدوحة - الراية:

فاز فريق أكاديمية قطر بلقب أفضل فريق ضمن مسابقة البوتبول السنويّة التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لطلاب المدارس الثانويّة.

واستقطبت الفعالية، التي أطلقتها كارنيجي ميلون في قطر عام 2005، خمسة عشر فريقاً، للعمل على برمجة الروبوتات من خلال لوحة الألعاب المتطوّرة. حيث تلقى المُشاركون قبل ثمانية أسابيع الروبوت الخاص بهم ومهمتهم ضمن ورشة عمل أقيمت للعمل على تعلم برمجة الروبوت والتخطيط لاستراتيجية للمنافسة النهائيّة.

وتمكنت أكاديمية قطر من الفوز على المدرسة اللبنانية لتحتلّ المركز الأول، بينما جاءت المدرسة الإنجليزية الحديثة في المركز الثالث.

وتُعدّ كلية علوم الحاسوب في كارنيجي ميلون رائدة في مجال تعليم هذا المجال وإجراء البحوث حوله، ويوفّر الحرم الجامعي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر برنامجين للبكالوريوس في كلية علوم الحاسوب هما برنامج بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب وبرنامج بكالوريوس العلوم في علم الأحياء الحاسوبي.