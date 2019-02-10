بدء تطبيق عيادة المحطة الواحدة في مؤسسة حمد الطبية

الدوحة - الراية:

كشف مصدر طبي مسؤول بمؤسسة حمد الطبية عن استراتيجية جديدة بدأت المؤسسة في تطبيقها في بعض التخصصات وهي عيادة المحطة الواحدة أو ما تعرف باسم one stop clinic، لافتاً إلى أنه تم تطبيق هذه الاستراتيجية بالفعل على أرض الواقع في بعض التخصصات مثل الجراحة العامة والمسالك البولية وغيرها.

وأوضح المصدر لـ الراية أن هذه الخُطة الجديدة تعتبر مشروعاً رائداً يركز على توفير الوقت والجهد على المريض والطبيب، حيث يسهم في إنهاء كافة التحاليل المخبريّة والأشعة والدخول على الطبيب في يوم واحد.

ولفت إلى أن هذا النهج الجديد يركز على راحة المريض بشكل أساسي من خلال الحرص على عدم تنقله كثيراً بين المرافق الخدميّة المختلفة وذلك من خلال توفير هذه العيادات التي تضم الكثير من خدمات المختبرات والأشعة والإخصائيين في المجال الطبي المتعلق بالحالة بحيث يكون المريض هو محور الحركة التي تنتشر حولها الخدمات وليس هو الذي يتحرّك إلى الخدمات.

وأكد أنه وفقاً للعيادات المتعددة المهام أو عيادات المحطة الواحدة فإن المريض يحصل على كل الخدمات المطلوبة في زيارة واحدة بدلاً من تكرار الزيارات لتلقي الخدمات المتعدّدة المطلوبة، وبالطبع فإن هذا الأمر يخفف الكثير من الأعباء عن المرضى ويصبّ في إطار جودة وتطوّر الخدمات كما أنه يوفّر الكثير من الزحام بالمستشفيات ويقلل فترات الانتظار في المواعيد.

من جهة أخرى، كشف المصدر عن إجراء أكثر من 60 ألف عملية جراحية بمؤسسة حمد الطبية منها ما يتم إجراؤه في أقسام الطوارئ والغالبية العظمي من هذا العدد يتم إجراؤه بصورة مرتبة وبمواعيد محدّدة سلفاً، لافتاً إلى أن مركز الجراحة المتكامل الذي تمّ افتتاحه مؤخراً ساهم في تخفيف قائمة الانتظار في العمليات الجراحيّة وكذلك في تطوير نوعيتها.

وحول أحدث الخدمات والتوسعات الجديدة بالمؤسسة قال المصدر إنه تمّ مؤخراً تطبيق تقنيات وبرامج متطوّرة في مركز صحة المرأة والأبحاث وأهمها إدخال الجراحة الروبوتية، حيث تم إجراء أول جراحة من هذا النوع الشهر الماضي وكانت لاستئصال الرحم عن طريق الروبوت. كما أشار إلى أنه سوف يتم التوسّع في خدمات الحقن المجهري في مؤسسة حمد حيث يتم الإعداد لنقل خدمات الحقن المجهري من مستشفى النساء القديم إلى موقع آخر داخل مركز قطر لإعادة التأهيل قريباً، لافتاً إلى أن المكان الجديد سيكون أكبر من حيث الحجم والتجهيزات ومن ثم سيكون هناك إمكانية للتوسّع في استيعاب المزيد من الحالات التي ترغب في المساعدة على الإنجاب من خلال هذه التقنية.