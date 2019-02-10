تأهيل الكوادر القطرية الشابة للعمل في المنظمات الدولية

الدوحة - قنا:

أكدت الدكتورة حمدة السليطي ، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين يتيح للشباب القطري أصحاب المؤهلات الأكاديمية فرصاً جيدة للتدريب أثناء العمل والحصول على الخبرة اللازمة للعمل في أي من المنظمات الدولية.

ونوّهت الدكتورة حمدة السليطي باتفاقية التعاون بشأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين، المبرمة بين اللجنة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» منذ أكثر من أربع سنوات، ولفتت إلى تواصل العلاقات المتميزة بين قطر ومنظمة اليونسكو منذ انضمام الدولة لها عام 1972، وذلك للاستفادة من إمكاناتها كإطار حضاري يلتئم فيه شمل الشعوب لتساهم معاً في بناء الإنسان، وإذكاء روح التضامن والتكامل بين بني البشر، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من المنظمة باعتبارها بيت خبرة عالمياً في مجالات عملها، وبيّن أن التعاون الإيجابي بين الجانبين له أثره الإيجابي إذ تم تنفيذ مجموعة كبيرة من برامج وأنشطة اليونسكو ، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الوزارات والمؤسسات القطرية ذات العلاقة داخل البلاد.

وأضافت خلال لقاء تعريفي بشأن الاتفاقية أن أهداف برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين، تركز على إعداد وتأهيل الكوادر القطرية الشابة بهدف اكتسابها الخبرة والعمل في أي من المنظمات الدولية، باعتبار أن العنصر البشري هو المحرك الأول للتنمية، وهو هدفها الأسمى، ما يتناغم ويتماشى بشكل كبير وجيد مع الأهداف التنموية لخطة التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030 ، حيث التركيز على إعداد الكوادر البشرية الشابة، التي ستقود مشروعات التنمية في المستقبل من خلال تعزيز وتوفير التعليم الجيد والتدريب وتنمية المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل، فضلاً عن التزام الدولة بدعم التعاون الدولي في كافة المجالات.

تم خلال اللقاء البحث في أفضل الطرق والأساليب التي تعمل على تنشيط وتفعيل البرنامج المذكور لدى الشباب الخريجين، للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 ، وسعي الدولة الدؤوب من حيث اهتمامها بالعنصر البشري وإعداد الكوادر البشرية الشابة التي ستحمل على أكتافها مسؤولية بناء نهضة وتقدم البلاد في شتى المجالات.

يذكر أن اتفاقية التعاون بين اللجنة الوطنية ومنظمة اليونسكو تمنح الخريجين والموظفين الجدد خبرات واسعة في مجال التعاون التقني متعدد الجوانب، وكذلك في مجالات عمل منظمة اليونسكو، والتي من أهمها التربية والثقافة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلاقات الدولية والرياضية، من خلال تدريب عملي على مدار سنتين في مقر المنظمة، وفي مكاتبها الإقليمية حول العالم.