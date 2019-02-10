أردوغان يؤكد مضي تركيا في تطوير صناعاتها الدفاعية

أنقرة -قنا: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مضي بلاده في تطوير صناعاتها الدفاعية محلياً، منتقداً ازدواجية المعايير التي تتبعها دول الغرب في إمدادات السلاح، مشيراً أنها تلوح بمنعه عن تركيا فيما تواصل تزويد المسلحين به. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان في كلمة له أمس أثناء حفل إنزال سفينة الاختبار والتدريب (أفقA-591)”إن حلفاء تركيا من الغرب يلوحون بوقف صفقات السلاح عنها عند حدوث أدنى خلاف مع أنقرة”. وأضاف أن الأطراف التي تقدم السلاح إلى المسلحين “الأكثر دموية في العالم” تضع شتى أنواع العراقيل عندما يتعلق الأمر بتركيا. وقال “إن الأسلحة الغربية متوفرة بحوزة جميع المنظمات التي تسفك دماء المسلمين بدءاً من داعش وصولاً إلى بي كا كا والقاعدة والشباب”. وأشار الرئيس التركي إلى أهمية الصناعات الدفاعية المحلية قائلاً إن بي كا كا تتعرض لأكبر هزيمة في تاريخها جراء اعتمادنا على قدراتنا الذاتية في محاربة الإرهاب”. كما أوضح أن قطاع صناعة السفن في تركيا نفض الغبار عن نفسه ونهض من جديد خلال الأعوام ال 16 الأخيرة.

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