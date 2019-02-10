محاكمة السعودية لفريق قتل خاشقجي مضللة

باريس - وكالات:

حذّرت صحيفة “لوموند” الفرنسية من مغبة أنّ التعتيم المتواصل على الإجراءات القضائية المتعلقة بجريمة اغتيال خاشقجي يُثير المخاوف من تردد السلطات السعودية في إلقاء الضوء على هذه الفضيحة الدولية واستخلاص الدروس المناسبة منها. وأوضحت الصحيفة الفرنسية في مقال تحت عنوان: “بعد قضية جمال خاشقجي.. المُحاكمة السّرية لكوماندوز إسطنبول” أن الجلسة الثانية لما تعتبره السلطات السعودية محاكمة قضية جمال خاشقجي، عقدت يوم الخميس 31 يناير المنصرم، في سرية تامّة، وغابت عنها الصحافة التي لم يتم إخطارها، مثل ما حصل خلال افتتاح المُحاكمة في يناير الماضي. ولم يُصدر النائب العام أي بيان في أعقاب هذه الجلسة، التي كشفت عنها المقرّرة الخاص للأمم المتحدة المعنيّة بالإعدام خارج نطاق القضاء، الفرنسية أغنيس كالامار، المسؤولة عن التحقيق في اغتيال خاشقجي، يوم الخميس المنصرم. ونقلت “لوموند” عمن وصفته بالعارف للشأن السعودي، قوله: “لم نرَ أي إصلاحات جوهرية يمكن أن يمنع تَكرار حوادث مثل جريمة اغتيال خاشقجي”. ولإقناع حلفائها بحسن نيتها، سمحت القيادة السعودية لممثلي العديد من السفارات الأجنبية بحضور المحاكمة، بما في ذلك السفارة الفرنسية التي تقول “لوموند” إنها امتنعت عن التعليق على الموضوع. وبعد جلسة المُحاكمة الأولى، اكتفى مكتب المدعي العام بالإعلان أن المتهمين تلقوا نسخة من لائحة الاتهام ووقتاً إضافياً لإعداد دفاعهم، دون تقديم هوياتهم.

ومع ذلك، تؤكد “لوموند” أنها علِمت من مصادر موثوقة، أن أحمد العسيري وماهر المطرب، الذي يعتبر قائد الكوماندوز في إسطنبول، كانا من بين الأشخاص الأحد عشر الذين حضروا إلى المحكمة. ووفق نفس المصادر، فقد نفى أحمد العسيري أي دور له في المكيدة التي كلفت حياة جمال خاشقجي. في المقابل، غاب عن المحاكمة سعود القحطاني، لسبب غير مبرّر، ولا يبدو أن هذا الأخير تم اتهامه، على الرغم من تأكيد نائب المدعي العام أن الرجل التقى ماهر المطرب قبل مغادرته إلى إسطنبول، وشرح له أن جمالخاشقجي يشكل تهديدًا للمملكة. وبحسب رويترز، فإن القحطاني شارك حتى في استجواب خاشقجي قبل قتله بوقت قصير، من خلال اتصال عبر سكايب بين الرياض والقنصلية. وقد انتهت المكالمة بينهما بأمر تقشعر له الأبدان: “أحضر لي رأس الكلب”. ورأت “لوموند” أن غياب سعود القحطاني عن جلسات المحاكمة ومقالات الصحافة الأمريكية التي تقدمه على أنه ما زال ينشط إلى جانب محمد بن سلمان، يزيدون من تقويض مصداقية الإجراءات القضائية السعودية في هذه القضية التي هزّت العالم. وتنقل الصحيفة الفرنسية عن مصدر مطلع قوله: “سعود القحطاني يتمتع بحرية حركة أكبر من تلك المتاحة للأمير الوليد بن طلال. وهذا ليس بالمؤشر الجيد”. ومضت “لوموند” إلى القول إنه رغم التعديلات الحكومية الأخيرة التي أتت بالمخضرميْن إبراهيم العساف على رأس الدبلوماسية ومساعد العيبان على رأس مجلس الامن الوطني، إلا أنه ليس هناك ما يضمن أن هذه التعيينات الأخيرة ستجلب إلى المملكة جرعة الحكمة التي تفتقر إليها على الساحة الدوليّة، كما تشهد على ذلك سلسلة الأزمات التي تورطت فيها في السنوات الأخيرة، اليمن وقطر وخطف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وقضية خاشقجي على وجه الخصوص. وأشارت الصحيفة إلى أنه على مستوى وزارة الخارجية، ما زالت تحركات إبراهيم عساف خجولة، ويتم الحديث عن أنه قد يتفرّغ لإصلاح الوزارة التي تعتبر مؤسسة جامدة، على أن يبقى عادل الجُبير في الواجهة. وقالت لوموند، إن محمد بن سلمان، الذي كانت له مسبقاً اليد العليا على الاستخبارات الخارجية، يشرف منذ إعادة التنظيم، على جهاز الأمن السعودي بأكمله. وهذا يفسر لماذا، على الرغم من نفي الرياض، يبقى ابن سلمان، بالنسبة لمعظم المراقبين، المشتبه الرئيسي في قضية خاشقجي. وهو المشتبه فيه الذي قد لا يُحاكم أبداً.