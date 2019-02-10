سهم الطبية يقود مكاسب البورصة في أسبوع

الدوحة - الراية:

قال تقرير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية أن المؤشر العام لبورصة قطر قد انخفض بنحو 215.1 نقطة وبنسبة 2% إلى مستوى 10505.2 نقطة، وابتعد بذلك عن حاجز المقاومة عند 10700 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.1.47%. وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها قطاع التأمين بنسبة 6.16%، ثم قطاع الإتصالات بنسبة 2.86%، فقطاع البنوك بنسبة 2.4%، ثم قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.34%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.82%، بينما ارتفع كل من مؤشر قطاع العقارات وقطاع النقل هامشياً. وأوضح التقرير أن الأسبوع الماضي قد شهد إفصاح 3 شركات فقط عن نتائجها لعام 2018، وأظهرت النتائج تراجعاً في توزيعات التجاري وقطر للتأمين إلى ريال ونصف لكل منهما، وتراجع توزيع المتحدة إلى ريال واحد فقط للسهم. وأشار التقرير إلى أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي للأسهم وخاصة المحافظ غير القطرية منها، بينما انفرد الأفراد بعمليات البيع الصافي وخاصة القطريين منهم.

وأشار التقرير إلى أن سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 9.95%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 4.43%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.4%، فسعر سهم أعمال بنسبة 2.38%، فسعر سهم ودام بنسبة 2.19%، فسعر سهم أزدان بنسبة 2.05%.

وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين قد تصدر الشركات المنخفضة أسعار أسهمها بنسبة 9.62%، يليه سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 7.1%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.9%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 4.1%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 3.57%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.54%.

وقال التقرير: إن إجمالي حجم التداول قد انخفض عن الأسبوع السابق بنسبة 22.4% إلى مستوى 1052 مليون ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 210.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 120.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 86 مليون، فسهم أوريدو بقيمة 68.5 مليون، فسهم قامكو بقيمة 63.8 مليون، فسهم المصرف بقيمة 53.4 مليون، فسهم صناعات بقيمة 52.2 مليون ريال. وأشار تقرير مركز البيرق إلى أن المحافظ القطرية وغير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام الأفراد؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 33.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافياً بقيمة 118.2 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافياً بقيمة 142.6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافياً بقيمة 8.8 مليون ريال.