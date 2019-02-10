25 % خصومات الفنادق في اليوم الرياضي

كتب ـ عاطف الجبالي:

كشف عددٌ من مديري الفنادق عن تقديم خصومات تصل إلى 25% خلال الاحتفال باليوم الرياضي، والذي يُقام خلال 12 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة، وأشاروا إلى أن هذه العروض تهدف إلى تشجيع سكان قطر وزوارها من جميع الأعمار على انتهاج أنماط عَيش صحية وتحفيزهم على ممارسة الرياضة.

وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن عروض الفنادق تشمل أيضاً وجبات طعام صحية بأسعار مخفضة، وخصومات على الإقامة الفندقية مع وجبات إفطار صحية، بالإضافة إلى عروض مغرية على استخدام القاعات الرياضية والحصول على خصومات كبيرة للاشتراك في عضوية النوادي الصحية.

وأوضحوا أن الهدف الأساسي من اليوم الرياضي يتمثل في جعل الرياضة جزءاً مهماً في حياة كل إنسان يعيش على أرض قطر سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث تمثل هذه المبادرة الرائدة وسيلة لتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة التي لا غنى عنها لأي إنسان.

وأشاروا إلى أن الرياضة تُشكل عاملاً مهماً وحيوياً في تحفيز نتائج القطاع الفندقي، حيث تستضيف دولة قطر أبرز البطولات الرياضية العالمية والتي بدورها تستقطب محبي الرياضة حول العالم ما يساهم بدوره في إنعاش نتائج القطاع الفندقي.

حنيني: خصومات على عضوية النادي الصحي

أعلن مصطفى حنيني، المدير العام لفندق فريزر سويتس، عن تقديم عروض متنوعة خلال اليوم الرياضي لدولة قطر والتي تشمل، خصومات على الإقامة في الغرف وتقديم بوفيه صحي، بالإضافة إلى تقديم خصومات بمعدل 50% على اشتراكات عضوية النادي الصحي، مشيراً إلى أن الفندق سينظم برنامجاً رياضياً متكاملاً لموظفيه.

وقال:» لا شك أن الرياضة تُعتبر مفيدة جداً للمحافظة على الصحة العامة للإنسان، للوقاية من الأمراض، ولذلك دائماً ما ينصح بها الأطباء، وتؤكد الدراسات والأبحاث بتحسن الحالة البدنية والنفسية لممارسي الرياضة ما يؤكد أهمية المشاركة بفاعلية في دعم اليوم الرياضي للدولة.

وأشار حنيني إلى أن القطاع السياحي شهد طفرة كبيرة بدعم من جهود المجلس الوطني للسياحة الذي يبذل جهوداً كبيرة، مؤكداً أن فريزر سويتس فندق عائلي من الدرجة الأولي، حيث استطاع أن يحافظ على سمعته المرموقة بفضل مرافقه العصرية التي تشمل مسبحاً وسبا ونادياً للياقة البدنية ومساحات غرف كبيرة، بالإضافة إلى الديكورات المميزة.

وسام سليمان: عروض خاصة في مرسى ملاذ كمبينسكي

أعلن وسام سليمان، المدير العام لفندق مرسى ملاذ كمبينسكي، عن تقديم عروض خاصة خلال الاحتفال باليوم الرياضي لدولة قطر، بما يتماشى مع استراتيجية الفندق الداعمة لجميع المناسبات الوطنية. وقال إن اليوم الرياضي للدولة هو جزء من الرؤية الوطنية 2030 التي تسعى إلى أن تصبح قطر دولة رائدة في الرياضية، ما يحفزهم على تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى ترفيه الموظفين وتثقيفهم بأهمية الرياضة ودعم عملاء الفندق في هذه المناسبة الوطنية. وأشار وسام سليمان إلى أن الفعاليات الرياضية تلعب دوراً محورياً في تحفيز نتائج القطاع الفندقي، حيث تستضيف الدوحة عدداً كبيراً من البطولات الرياضية البارزة والتي من شأنها استقطاب أعداد كبيرة من الزوار سنوياً ما يحفز بدوره نتائج مؤسسات الضيافة بدولة قطر.

الجعبري: الفعاليات الرياضية تدعم نتائج الفنادق

أعلن رامي الجعبري، المدير العام لفندق أماري، عن تقديم خصومات بمعدل 25% على الإقامة في الغرف خلال الاحتفال باليوم الرياضي، مؤكداً حرص الفندق على المشاركة في المبادرات التي يطلقها المجلس الوطني للسياحة. وأشار إلى أن فندق أماري سينظم برنامجاً رياضياً متكاملاً للموظفين، بالإضافة إلى تقديم بوفيه صحي للنزلاء، مبيناً أن الفندق سيوفر دخولاً مجانياً لحمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية، موضحاً أن عروض الفندق خلال اليوم الرياضي تشمل خصومات بمعدل 25% على اشتراكات عضوية النادي الصحي. وقال الجعبري إن الفعاليات الرياضية تحفز نتائج القطاع الفندقي، حيث تستضيف دولة قطر على مدار العام أبرز البطولات الرياضية، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة يستضيف أبرز العلامات الفندقية الرائدة في العالم، منوهاً إلى أن خطط المجلس الوطني للسياحة تضمن استدامة القطاع وتنويع الأسواق المستهدفة وعدم الاعتماد على أسواق محددة. وأكد أن دولة قطر تمتلك سمعة عالمية مرموقة في جميع المجالات ما يجعلها على رأس أولويات أبرز شركات السياحة والسفر حول العالم، موضحاً أن فندق أماري يحرص على المشاركة في جميع معارض السياحة العالمية تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة.

إردن كيندغلين: الريتز كارلتون ينظم أنشطة رياضية

قال إردن كيندغلين، مدير عام فندق الريتز كارلتون: احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر نوفر فعاليات رياضية والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وستركز النشاطات على تعزيز الرشاقة والتوازن والقوة ويمكن المشاركة مجاناً لجميع أفراد المجتمع. أضاف: كما سيُوفر الفندق المرطبات الطازجة الغنية بالفيتامينات خلال الجولات الرياضية التي تساعد على تعزيز مستويات طاقة الجسم الطبيعية والحفاظ على نشاطه بجانب بعض الوجبات الخفيفة مثل أطباق السلطات الصغيرة، مياه الديتوكس، وشرائح الجرانولا المُصنعة بالفندق.

وأشار إلى أن جولات التمارين الرياضية العائلية تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً في ملاعب التنس بفندق الريتز كارلتون.

وأوضح إردن كيندغلين أن مطعم لاجون سيوفر بوفيهاً صحياً يشمل خيارات شهية من الطعام الخفيف المُغذي والمليء بالفيتامينات اللازمة.

جيانريكو إسبوزيتو: نوفر عروضاً متنوعة وأكلات صحية

قال جيانريكو إسبوزيتو، المدير العام لفندق ونادي صحي ويستن الدوحة، إنّ الفندق يوفر عروضاً خاصة خلال اليوم الرياضي والتي تشمل الحصول على عضوية ثانية مجانية في سبا هيفنلي وذلك عند الاشتراك لمدة 6 أشهر أو عام في النادي الصحي، مشيراً إلى أن ويستن يوفر العديد من البرامج الرياضية.

وأضاف أن عروض فندق ويستن تشمل أيضاً خصومات بمعدل 50% على بعض علاجات النادي الصحي، بالإضافة إلى عروض خاصة للدخول إلى المسبح وتناول إفطار صحي وممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية.

ونوّه جيانريكو إسبوزيتو إلى أن مطعم سيزونال تيستس سيقدم وجبات عائلية معدة خصيصاً لليوم الرياضي، يتخلله قائمة طعام متنوعة وغنية بالمأكولات المحليّة والخيارات الصحيّة والطازجة وأنشطة رياضيّة لكافة أفراد العائلة.

وقال: نسعى دوماً لنشر بوادر صحيّة والتي من شأنها أنّ تشجع عملاءنا على المحافظة على نشاطهم وحيويتهم، لأنّ ذلك جزء من رؤية ويستن العالمية، ونحن نشارك في اليوم الرياضي لأننا نريد أن نكون جزءاً من رؤية البلاد التي ترتكز على تأسيس دولة صحيّة.

أنور أبوالحُسن: تنظيم برنامج رياضي للموظفين

كشف أنور أبوالحُسن، مدير إدارة التسويق بفندق لاسيجال، أن الفندق سيقدم خصومات بمعدل 20% على الإقامة في الغرف، وذلك خلال الاحتفال باليوم الرياضي للدولة، مشيراً إلى أن الفندق سينظم برنامجاً رياضياً وترفيهياً متكاملاً للموظفين، وذلك لترسيخ أهمية الرياضة. وأضاف أن لاسيجال سيوفر أيضاً خصومات بمعدل 30% على اشتراكات العضوية في النادي الصحي وصلة الألعاب الرياضية، مؤكداً حرص الفندق على المشاركة في جميع المبادرات الوطنية. وأشار أبوالحُسن، أن فندق لاسيجال يوجد به 11 مطعماً تُقدم جميع أنواع الأكلات الشرق أوسطية والإيطالية والعربية، موضحاً أن الفندق يوجد به جلسات خارجية وكوفي شوب.

وأوضح أن استضافة دولة قطر أبرز البطولات الرياضية يعزز نتائج قطاع الضيافة، مؤكداً أن المناخ الاقتصادي في قطر يدعم القطاع الفندقي.

وأكد أن قطاع الضيافة القطري يستضيف أبرز العلامات الفندقية الرائدة في العالم، مشيراً إلى أن الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء تعبر عن الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها قطر.