مؤسسة قطر تستضيف أبطال Ooredoo 15 مارس

الدوحة - الراية:

تستضيف مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في الخامس عشر من مارس المقبل فعاليات النسخة الثالثة من جولة الأبطال Ooredoo والتي تشمل عدة جولات للدراجات الهوائية تناسب جميع الأعمار ومستويات الخبرة.

وأشار السيد علي الكواري مدير جولة الأبطال Ooredoo خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى أن الجولة تهدف العام الجاري إلى جذب 1500 مشارك، لافتا إلى أن رياضة الدراجات الهوائية أكثر شعبية في قطر من أي وقت مضى، منوها بأن جولة الأبطال توفر بيئة آمنة للجميع.

وقال إن الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 9 أعوام سوف يتمكنون من المشاركة في جولة عائلية على الدراجات الهوائية إلى جوار والديهم عبر مسار آمن داخل مؤسسة قطر تبلغ مسافته 5.8 كلم، بينما سيتم تنظيم سباق مسافته 1 كلم فقط للأطفال من سن 3-8 أعوام داخل حديقة الأوكسجين داخل مؤسسة قطر. أما الدراجون بمختلف الخبرات فسيكون أمامهم عدة خيارات للمشاركة في الجولة على الطرق من خلال ثلاثة مسارات مختلفة، الأول مسافته 137.5 كلم وهو يناسب الدراجين أصحاب الخبرة والثاني 78 كلم للدراجين وهو يصلح للدراجين متوسطي الخبرة أما الثالث فتبلغ مسافته 48 كلم وهو يناسب الدراجين المبتدئين.

وقال الدكتور عبد العزيز الكواري رئيس مركز دراجي قطر إن جولة الأبطال هي احتفالية برياضة الدراجات، التي شهدت نمواً كبيراً في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، وغيرت حياة الآلاف من أعضاء مجتمعنا للأفضل. مشيرا إلى أن الفكرة الأساسية من الحدث هي أن الجميع يمكن أن يكونوا أبطالاً بركوب الدراجة الهوائية في مؤسسة قطر ويتجاوزوا خط النهاية لاستلام الميدالية والاحتفال على منصة التتويج.

وتوفر مؤسسة قطر مكاناً مثالياً من أجل تنظيم الحدث من خلال توفير طرقات آمنة تماماً للجولات العائلية، إلى جانب حديقة أوكسجين للجولة المخصصة للأطفال، ومنطقة الاحتفالات التي تتسع لجميع المشاركين وعائلاتهم وأصدقائهم، كما تضم أيضاً سوق التربة للمزارعين.

وقال السيد سعود الشهواني مسؤول التواصل المجتمعي في مؤسسة قطر إن المؤسسة تحرص دائماً على دعم المبادرات التي تشجع المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي. مشيرا إلى أن استمرار الشراكة مع مركز دراجي قطر لتنظيم جولة الأبطال أثبتت نجاحاً هائلاً في الماضي.

وقالت الدكتورة بهية تهذيب-لي سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى قطر إن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً للدراجة الهوائية، مشيرة إلى مشاركتها في نسختي 2016 و2017 من جولة الأبطال إلى جوار أفراد عائلتها وأصدقائها.

وتشمل قائمة شركاء جولة الأبطال مجموعة الفردان وشركة دولفين للطاقة وبورصة قطر والمجلس الوطني للسياحة والخطوط الجوية التركية ووزارة الثقافة والرياضة والاتحاد القطري للدراجات الهوائية وشركة غارمين لنجاوي ومياه الريان.

وحققت جولة الأبطال نجاحاً هائلاً خلال سنوات قليلة، بعد أن كانت نسختها الأولى قد نظمت في عام 2016 على هامش استضافة الدوحة لمنافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية على الطرق، حيث شهدت النسخة الثانية منها عام 2017 مشاركة أكثر من 1100 دراج من 57 دولة. وكان التسجيل للمشاركة في نسخة العام الجاري قد انطلق بالفعل عبر الموقع الرسمي للحدث، وهناك إقبال كبير على التسجيل مما يبشر بمشاركة قياسية.