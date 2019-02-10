ارتفاع نمو القطاع العقاري خلال النصف الثاني

الدوحة - الراية:

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إنّ القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مُختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموّه واستقراره، مُقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف: إنّ الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقّق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمُستثمرون.

وأوضح أنّ تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعباً أساسياً ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكّل جزءاً كبيراً من اهتمام المُستثمرين.

وذكر التقرير أنّ السوق العقاري القطري واحدٌ من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميّز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابيّ. وقال التقرير إنّ مُواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تُسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.

وبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنّ القطاع العقاري سينتعش في السنوات المُقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهمّ من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مُؤكّداً على تسارع وتيرة نموّ حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عددٍ من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.

وأوضح التقرير أنَّ هناك توجهاً كبيراً من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.

استكمال المشاريع

وقال التقرير إنَّ استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.

واعتبر أنّ المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظراً للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.

وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إنّ هذا النوع من الاستثمارات يُشكّل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مُختلف الأوقات.

الصفقات والأسعار

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أنّ حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضاً، مُقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وَفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من «27 إلى 31 يناير الماضي»، حيث سجّل عدد الصفقات العقارية «78» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «317.4» مليون ريال.

وأوضح التقرير أنّ بلديتَي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عددِ الصفقات، وأشار التقرير إلى أنّ متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «20» صفقة تقريباً.