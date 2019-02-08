التنمية تطلق برنامجاً توعوياً لتعريف الطلاب بالابتعاث الحكومي

الدوحة الراية :

أطلقت وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية برنامجاً توعوياً خاصاً بالابتعاث الحكومي، لتوعية الطلاب القطريين بالمدارس الثانوية الحكومية والخاصة وأبناء القطريات وحملة الوثائق بشروط القبول في البرنامج وآليّة التقديم والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ويهدف البرنامج التوعوي إلى تعريف الفئات المستهدفة ببرنامج الابتعاث الحكومي من حيث شروط القبول في البرنامج، آلية الابتعاث، الخطوات والمتطلبات اللازمة للتسجيل، تعريف الطلاب ومنسقي المدارس بالاحتياجات المستقبلية من التخصصات وفرص العمل المتوفرة لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامّة في دولة قطر.

ونظمت وزارة التنمية 5 فعاليات في مدرسة دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية للبنات، مدرسة الايمان الثانوية للبنات، البيان الثانوية للبنات، مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات، خلال شهر يناير الماضي تضمنت تعريف الطلاب والمعلمات ببرنامج الابتعاث الحكومي، وإعداد عرض توضيحي لما ما يقدّمه برنامج الابتعاث الحكومي من الشروط والمكافآت الماليّة، مع توزيع كتيبات تعريفيّة حول الابتعاث الحكومي.

وتستكمل الوزارة متمثلة بإدارة الابتعاث الحكومي خطتها خلال فبراير ومارس من خلال تنظيم فعاليات تعريفية حول الابتعاث الحكومي توجّه للجمهور المستهدف عبر الجامعات وبالتنسيق مع الجهات المتعاونة.