رئيس الوزراء يعزي نظيره الصومالي

الدوحة - ‏قنا:‏ بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ببرقية تعزية إلى دولة السيد حسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، في ضحايا الانفجار الذي وقع أمام مبنى «مقديشو مول» للتسوق، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمُصابين.

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