حماس: لغة عباس مع الاحتلال تشجع أطرافاً على التطبيع

غزة- وكالات:

قالت حركة حماس إن اللغة التصالحية التي يتحدث بها رئيس السلطة محمود عباس مع الوفود الإسرائيلية التي تزور مقر المقاطعة، تشجع بعض الأطراف في مساعيها للتطبيع مع الاحتلال. وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة عبر تويتر أن المفارقة أن عباس يتحدث بتهجم وقسوة ضد قطاع غزة وحركة حماس في الوقت الذي يستخدم خطاباً ناعماً مع الاحتلال. وكان عباس قد قال في كلمة له أمام منتدى الحرية والسلام الفلسطيني برام الله بحضور وفد إسرائيلي: إنه يؤمن بالسلام مع إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، ولا يريد الحرب، معربا عن أمله بأن تفرز الانتخابات الإسرائيلية المقبلة من يؤمن حقا بالسلام، مؤكدا أنه على استعداد تام للعمل معه من أجل إحلال السلام في المنطقة. إلى ذلك، قالت حركة حماس إن استشهاد الأسير فارس بارود في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإهمال الطبي جريمة بحق الإنسانية. واعتبر الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح أن تلك الجريمة تعكس حجم الإجرام الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال والإهمال الطبي المتعمد. وطالب المؤسسات الإنسانية والحقوقية بالخروج عن صمتها إزاء ذلك، وإعلان موقفها من انتهاك القوانين الدولية والإنسانية من الاحتلال الإسرائيلي.