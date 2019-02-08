مجلس الأمن يأسف لإنهاء إسرائيل عمل المراقبين الدوليين في الخليل

الأمم المتحدة- أ ف ب:

ذكر دبلوماسيون أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لقرار إسرائيل في نهاية يناير إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين متمركزة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد. في المقابل أكدت الكويت وإندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس أنه ليس من حق إسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي. وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن أسفهم للقرار الإسرائيلي، وخصوصا الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وبريطانيا) وكذلك روسيا والصين. وقال الرئيس الحالي للمجلس في فبراير سفير غينيا الاستوائية أناتوليو نونغ مبا لصحافيين إن هناك شبه إجماع بشأن القلق الذي يثيره القرار الإسرائيلي. وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناء على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين لإبلاغهما مضمون الاجتماع وتلقي وجهة نظرهما. وقال مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة طلبت أن يكون مجلس الأمن واضحا في رسالته هذه. وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن موقف المجلس لا يذهب بعيدا ويدل على عجز مخيف لمجلس الأمن.