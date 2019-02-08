عباس يبدأ سلسلة عقوبات جديدة على غزة

رام الله- وكالات:

بدأت السلطة الفلسطينية تنفيذ سلسلة جديدة من العقوبات على غزة، من خلال قطع رواتب الآلاف من الموظفين غير المنتمين لحركة “فتح”، فيما تشمل هذه العقوبات أيضاً الأسرى والجرحى وأسر الشهداء من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”. ولم يتسلّم الآلاف من الموظفين والجرحى وأسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والأسرى المحررين مخصصاتهم المالية عن شهر يناير الماضي، والتي تم الثلاثاء، البدء في دفعها للموظفين العموميين في القطاع والضفة.

وأحدثت هذه العقوبات الجديدة صدمة وانهياراً في صفوف المستهدفين بالحرمان من الرواتب، خصوصاً أنه لم يجرِ تبليغهم بالأمر من قبل، فيما نُقل البعض منهم من أمام المصارف المحلية إلى المستشفيات نتيجة أزمات صحية أصابتهم عقب علمهم بقطع رواتبهم. ويسود التقدير في غزة بأنّ الرئيس محمود عباس، بدأ يتخلّى عن القطاع بشكل تدريجي من خلال هذه العقوبات، لكنه يُبقي على “شعرة معاوية” من خلال أعضاء حركته “فتح”، وعددهم ليس بالقليل في القطاع.

وتقلّص عدد موظفي السلطة في غزة في السنتين الأخيرتين إلى حوالي 30 ألفاً فقط، بدلاً من حوالي 70 ألفاً كانوا يتلقون رواتبهم طوال سنوات الانقسام بانتظام، قبل أن يتعرّضوا بدورهم للعقوبات للمرة الأولى في إبريل2017، عندما تعرّضت رواتبهم للخفض بنسبة تزيد عن 50 في المائة.

لكن هذا الشهر، قامت السلطة بزيادة الرواتب لموظفيها المعتمدين في غزة، أو على الأقل لجزء كبير منهم، إلى ما يقارب 75 في المائة من قيمة الراتب الأساسي، في إطار ما بات يعرف بإعادة “هيكلة العقوبات”.

وتشمل هذه الهيكلة الجديدة، الاهتمام بموظفي السلطة من عناصر “فتح” والموالين لها، وقطع الرواتب والمساعدات عن المتبقين بشكل تام.

ووفق معلومات كشفتها مصادر، فإنّ السلطة بدأت هيكلة العقوبات على نحو يعيد الرواتب للمنتمين إلى فتح، ويقطعها عن الآخرين، لتحميل حركة حماس مسؤولية تأمين رواتب لهؤلاء، في سبيل الضغط عليها أكثر، وتوريطها في مزيد من الأزمات الداخلية، موضحةً أنّ عباس واللجنة المركزية لفتح اعتمدوا خطة جديدة للضغط على حماس، وذلك عبر قطع الرواتب عن غير الفتحاويين، وتحويل الأموال المقتطعة من الموظفين إلى أعمال أخرى في غزة، لزيادة قوة حركة فتح.

وتستهدف الخطة الجديدة تقويض حكم حماس، من خلال الضغط عليها أملاً في انفجار داخلي معيشي اقتصادي في وجه الحركة التي أظهرت في السابق عدم اكتراث كبير بهذه العقوبات، رغم تأثّرها المباشر وحكومتها في غزة بالأزمة التي نتجت عن هذا التقليص المالي. وستحدث هذه الإجراءات مزيداً من الخلاف بين مكونات الشعب الفلسطيني في غزة، خصوصاً أنّ العقوبات لم تستثنِ موظفين ينتمون لفصائل في “منظمة التحرير”، والذين شملتهم العقوبات وتعرضوا لقطع مستحقاتهم المالية أيضاً.