عمومية لـ «الخليجي» .. 24 فبراير

الدوحة - الراية:

تناقش الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الخليج التجاري «الخليجي» في 24 فبراير الجاري، مقترح التوزيعات النقدية لعام 2018، إلى جانب تجزئة القيمة الاسمية للسهم. وحسب بيان الخليجي لبورصة قطر أمس الخميس، فقد تمّ تحديد يوم 4 مارس القادم كموعد احتياطي، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بالموعد الأول. وتنظر العمومية العادية للخليجي توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7.5% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية بواقع 0.75 ريال للسهم عن عام 2018، إلى جانب المصادقة على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والخطة المستقبلية. وفي سياق منفصل، تناقش العمومية غير العادية للبنك تعديل المواد 5، و6، و7، و8، و32، و48 من النظام الأساسي، للالتزام بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة.

و في وقت سابق، أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي)، عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث سجّل صافي أرباح بلغت 608 ملايين ريال قطري. وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن العام 2018 كان عاماً جيداً بالنسبة إلى الخليجي، فقد حققنا زيادة في صافي الأرباح التي بلغت 608 ملايين ريال، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 10,5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. إن هذه النتائج هي ثمرة جهودنا في تحسين إدارة الميزانية العمومية للبنك والتركيز على رفع هوامش الربح والسيطرة على تكلفة التمويل والاستمرار في ضبط المصاريف وتعزيز وضعنا على مستوى رأس المال ومصادر التمويل».

وأضاف: «تأتي هذه النتائج انعكاساً لإستراتيجيتنا القائمة على الاستثمار في الاقتصاد القطري ودعم عملائنا المحليين ومواصلة انتشارنا داخل قطر. لقد قمنا بالتخلص من بعض الأصول غير الرئيسية بالخارج، ما أدّى إلى انخفاض إجمالي أصول البنك إلا أن ذلك لم يؤثّر على الإيرادات التشغيلية، حيث إن معدل الإيرادات التشغيلية بالنسبة إلى إجمالي الأصول قد شهد ارتفاعاً، ويأتي هذا الأمر انسجاماً مع هدفنا الإستراتيجي الرامي إلى تحقيق عوائد مستدامة».