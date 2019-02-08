170 مليار دولار صادرات تركيا في 2018

أنقرة ـ قنا: قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن صادرات بلاده بلغت حدود 170 مليار دولار مع نهاية العام 2018 ارتفاعاً من 30 مليار دولار في العام 2002. وأوضح ألبيرق، في كلمة له أمس ضمن ورشة عمل لمجلس المصدرين الأتراك بمدينة إسطنبول، أن تركيا استطاعت تحقيق نقلة نوعية وتحولاً كبيراً في المجال الاقتصادي خلال السنوات الـ 16 الأخيرة. ودعا إلى تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهود للنهضة باقتصاد البلاد إلى مستويات أفضل، في ظل الغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي والركود الذي أصاب الصين والقارة الأوروبية. وأضاف ألبيرق فيما يتعلق بتراجع قيمة العملة التركية مقابل العملات الأجنبية في أغسطس الماضي: تلك الأزمة كشفت لنا نقاط الضعف في بنية اقتصادنا وعملنا على إزالة تلك النقاط. وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن مكافحة التضخم في بلاده أثمرت نتائج مرضية وأن نسبة التضخم ستتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة.

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