استمرار شطب الوظائف في البنوك الأمريكية

واشنطن ـ د ب أ:
رغم انخفاض قيمة فاتورة الضرائب المستحقة على البنوك الكبرى في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بواقع 21 مليار دولار، فإن البنوك استمرت في شطب المزيد من الوظائف. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بنهاية العام الماضي، حققت أغلب البنوك الأمريكية الكبرى توقعاتها الأولية للتخفيضات الضريبية أو تجاوزتها، مشيرة إلى أن متوسط معدل الضرائب التي تحملتها البنوك الأمريكية خلال العام الماضي، كان أقل من 19% مقابل حوالي 28% من أرباحها في 2019 .
وفي حين تدفقت أرباح البنوك من التخفيضات الضريبية إلى المساهمين، فإن البنوك شطبت آلاف الوظائف وقلصت وتيرة نمو قروضها.
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